https://sputniknews.com.tr/20230223/astim-hastasiyim-esim-benimle-ilgilenmiyor-diyerek-esini-oldurdu-sonra-intihar-etti-1067410540.html
'Astım hastasıyım, eşim benimle ilgilenmiyor' diyerek eşini öldürdü, sonra intihar etti
'Astım hastasıyım, eşim benimle ilgilenmiyor' diyerek eşini öldürdü, sonra intihar etti
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan kişi, hastanede yaşamını yitirdi. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T11:08+0300
2023-02-23T11:08+0300
2023-02-23T11:08+0300
türkiye
afyonkarahisar
kadın cinayeti
astım
intihar
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İlçeye bağlı Göçerli köyünde eşini tabancayla vurarak öldürüp, intihar girişiminde bulunan M.T, kaldırıldığı Haydarlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.M.T'nin intihar girişiminde bulunmadan önce bıraktığı notta ise astım hastası olduğunu, eşini kendisiyle ilgilenmediği için öldürdüğünü yazdığı öğrenildi.İlçeye bağlı Göçerli köyünde yaşayan M.T. (81), dün ruhsatsız silahıyla eşi B.T'yi (51) başından vurarak öldürmüş, aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu. M.T, ambulansla Haydarlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
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afyonkarahisar, kadın cinayeti, astım, intihar
afyonkarahisar, kadın cinayeti, astım, intihar
'Astım hastasıyım, eşim benimle ilgilenmiyor' diyerek eşini öldürdü, sonra intihar etti
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Göçerli köyünde eşini tabancayla vurarak öldürüp, intihar girişiminde bulunan M.T, kaldırıldığı Haydarlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
M.T'nin intihar girişiminde bulunmadan önce bıraktığı notta ise astım hastası olduğunu, eşini kendisiyle ilgilenmediği için öldürdüğünü yazdığı öğrenildi.
İlçeye bağlı Göçerli köyünde yaşayan M.T. (81), dün ruhsatsız silahıyla eşi B.T'yi (51) başından vurarak öldürmüş, aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu. M.T, ambulansla Haydarlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.