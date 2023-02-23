Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230223/astim-hastasiyim-esim-benimle-ilgilenmiyor-diyerek-esini-oldurdu-sonra-intihar-etti-1067410540.html
'Astım hastasıyım, eşim benimle ilgilenmiyor' diyerek eşini öldürdü, sonra intihar etti
'Astım hastasıyım, eşim benimle ilgilenmiyor' diyerek eşini öldürdü, sonra intihar etti
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan kişi, hastanede yaşamını yitirdi. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T11:08+0300
2023-02-23T11:08+0300
türkiye
afyonkarahisar
kadın cinayeti
astım
intihar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/09/1043772518_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c036691f918d7922121c9c0a7faa57ef.jpg
İlçeye bağlı Göçerli köyünde eşini tabancayla vurarak öldürüp, intihar girişiminde bulunan M.T, kaldırıldığı Haydarlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.M.T'nin intihar girişiminde bulunmadan önce bıraktığı notta ise astım hastası olduğunu, eşini kendisiyle ilgilenmediği için öldürdüğünü yazdığı öğrenildi.İlçeye bağlı Göçerli köyünde yaşayan M.T. (81), dün ruhsatsız silahıyla eşi B.T'yi (51) başından vurarak öldürmüş, aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu. M.T, ambulansla Haydarlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
türkiye
afyonkarahisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/09/1043772518_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_92373faaa1ed0a5c418cceffd88ffb01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afyonkarahisar, kadın cinayeti, astım, intihar
afyonkarahisar, kadın cinayeti, astım, intihar

'Astım hastasıyım, eşim benimle ilgilenmiyor' diyerek eşini öldürdü, sonra intihar etti

11:08 23.02.2023
© AAHastane-acil
Hastane-acil - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Göçerli köyünde eşini tabancayla vurarak öldürüp, intihar girişiminde bulunan M.T, kaldırıldığı Haydarlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
M.T'nin intihar girişiminde bulunmadan önce bıraktığı notta ise astım hastası olduğunu, eşini kendisiyle ilgilenmediği için öldürdüğünü yazdığı öğrenildi.
İlçeye bağlı Göçerli köyünde yaşayan M.T. (81), dün ruhsatsız silahıyla eşi B.T'yi (51) başından vurarak öldürmüş, aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu. M.T, ambulansla Haydarlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала