https://sputniknews.com.tr/20230302/ahmet-hakandan-prof-dr-ahmet-ercana-yemisim-senin-bilimini-1067694842.html

Ahmet Hakan'dan Prof. Dr. Ahmet Ercan'a: 'Yemişim senin bilimini'

Ahmet Hakan'dan Prof. Dr. Ahmet Ercan'a: 'Yemişim senin bilimini'

Ahmet Hakan, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine gözaltına alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılan Jeofizik Yüksek Mühendisi... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T09:27+0300

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türkiye

ahmet hakan

ahmet ercan

bilim insanı

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine gözaltına alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın 'kışkırtıcı' ve 'palavra'ları ortaya saldığını belirterek, "Eğer amacı halkı kışkırtmaksa... “Lanet olsun” demekten başka bir şey gelmiyor elimden" diye yazdı.Bugünkü köşe yazısında Ercan'ın, 'Kulağına gelen her bilgiyi doğru zannedip paylaşması durumunda, asgari kuşkuya ve sağduyuya sahip olmadığını' savunan Hakan, "Ahmet Ercan, bilim insanıymış. Peh! Bu sallamaları, bu palavraları, bu kışkırtmaları, bu yalanları pervasızca paylaşabilen bir bilim insanına söylenmesi gereken tek şey var: Yemişim senin bilimini!" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230301/gozaltina-alindiktan-sonra-serbest-birakilan-prof-dr-ahmet-ercandan-ilk-aciklama-1067640108.html

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