https://sputniknews.com.tr/20230301/gozaltina-alindiktan-sonra-serbest-birakilan-prof-dr-ahmet-ercandan-ilk-aciklama-1067640108.html
Serbest bırakılan Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: 'Dayanışmanız için çok sağ olun'
Serbest bırakılan Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: 'Dayanışmanız için çok sağ olun'
Sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yurt... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T10:51+0300
2023-03-01T10:51+0300
2023-03-01T10:57+0300
türkiye
ahmet ercan
gözaltı
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067621603_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_f9bc9214f123c22fab25307123449232.jpg
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı, "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten Elazığ'da gözaltına alınan Ercan, Malatya'ya getirildi. Emniyet'teki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarılan Ercan, savcılık sorgusunun ardından, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan sevk edildiği nöbetçi hâkimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ercan, sosyal medya hesabından serbest bırakılmasının ardından açıklama yaptı. Ercan, paylaşımında, "Benim güzel ülkemin güzel insanları. Dayanışmanız için çok sağ olun. Sizinle kıvanç duyuyorum. 05.30'da Tunceli'ye geldim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/prof-dr-ahmet-ercan-halki-kin-ve-dusmanliga-tahrikten-gozaltina-alindi-1067616315.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067621603_314:0:3043:2047_1920x0_80_0_0_a43253ab27891d7676554daaa9aa6f0e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ahmet ercan, gözaltı, deprem
ahmet ercan, gözaltı, deprem
Serbest bırakılan Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: 'Dayanışmanız için çok sağ olun'
10:51 01.03.2023 (güncellendi: 10:57 01.03.2023) Abone ol
Sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ercan, "Benim güzel ülkemin güzel insanları. Dayanışmanız için çok sağ olun" dedi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı, "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten Elazığ'da gözaltına alınan Ercan, Malatya'ya getirildi. Emniyet'teki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarılan Ercan, savcılık sorgusunun ardından, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan sevk edildiği nöbetçi hâkimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ercan, sosyal medya hesabından serbest bırakılmasının ardından açıklama yaptı. Ercan, paylaşımında, "Benim güzel ülkemin güzel insanları. Dayanışmanız için çok sağ olun. Sizinle kıvanç duyuyorum. 05.30'da Tunceli'ye geldim" dedi.