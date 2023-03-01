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Serbest bırakılan Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: 'Dayanışmanız için çok sağ olun'
Serbest bırakılan Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: 'Dayanışmanız için çok sağ olun'
Sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yurt... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T10:51+0300
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türkiye
ahmet ercan
gözaltı
deprem
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı, "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten Elazığ'da gözaltına alınan Ercan, Malatya'ya getirildi. Emniyet'teki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarılan Ercan, savcılık sorgusunun ardından, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan sevk edildiği nöbetçi hâkimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ercan, sosyal medya hesabından serbest bırakılmasının ardından açıklama yaptı. Ercan, paylaşımında, "Benim güzel ülkemin güzel insanları. Dayanışmanız için çok sağ olun. Sizinle kıvanç duyuyorum. 05.30'da Tunceli'ye geldim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/prof-dr-ahmet-ercan-halki-kin-ve-dusmanliga-tahrikten-gozaltina-alindi-1067616315.html
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ahmet ercan, gözaltı, deprem
ahmet ercan, gözaltı, deprem

Serbest bırakılan Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: 'Dayanışmanız için çok sağ olun'

10:51 01.03.2023 (güncellendi: 10:57 01.03.2023)
© İHAProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© İHA
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Sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ercan, "Benim güzel ülkemin güzel insanları. Dayanışmanız için çok sağ olun" dedi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı, "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten Elazığ'da gözaltına alınan Ercan, Malatya'ya getirildi. Emniyet'teki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarılan Ercan, savcılık sorgusunun ardından, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan sevk edildiği nöbetçi hâkimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ercan, sosyal medya hesabından serbest bırakılmasının ardından açıklama yaptı. Ercan, paylaşımında, "Benim güzel ülkemin güzel insanları. Dayanışmanız için çok sağ olun. Sizinle kıvanç duyuyorum. 05.30'da Tunceli'ye geldim" dedi.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Gözaltına alınan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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