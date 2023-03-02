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https://sputniknews.com.tr/20230302/abd-temsilciler-meclisinde-cine-karsi-harekete-gecilmesi-cagrisi-yapildi-1067687315.html
ABD Temsilciler Meclisi'nde Çin'e karşı harekete geçilmesi çağrısı yapıldı
ABD Temsilciler Meclisi'nde Çin'e karşı harekete geçilmesi çağrısı yapıldı
ABD Temsilciler Meclisi'nde yaklaşık üç saat süren Çin'in ekonomik, askeri, dijital ve ideolojik tehditlerinin ele alındığı özel bir oturumda, bu ülkenin... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T00:54+0300
2023-03-02T00:54+0300
dünya
abd
çin
abd temsilciler meclisi
çin komünist partisi (çkp)
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ABD'de Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinde Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile ilgili yeni kurulan özel komite, dün akşam yerel saatle 19.00'da başlayan ve yaklaşık üç saat süren ilk oturumunu gerçekleştirdi.Bazı televizyonlardan canlı yayımlanan oturumda milletvekilleri, "Çin yönetiminin ABD ulusal güvenliğine oluşturduğu tehditleri" ele aldı ve Çin'in bu adımlarına karşı acil harekete geçilmesi çağrısı yaptı.Oturumda Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Matthew Pottinger ile Amerikan İmalat Birliği (AAM) Başkanı Scott Paul ve aktivist Tong Yi, komite ile görüşlerini paylaştı ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Çin'e karşı 'varoluşsal mücadele'Komite Başkanı Mike Gallagher, Çin'in ABD'ye karşı oluşturduğu ideolojik, teknolojik, ekonomik ve askeri tehditlere yönelik mücadelenin "varoluşsal bir mücadele" olduğunu söyledi.Demokrat ve Cumhuriyetçi üyelerin birlik içinde bu konuda çalışması gerektiğini vurgulayan Gallagher, gelecek 10 yılda uygulanacak politikaların 100 yılı şekillendireceği görüşünü savundu.Gallagher, özellikle ekonomik angajman sayesinde Çin'in reformlar yapacağına inandıklarını ancak bu hatalarından ders çıkarmaları gerektiğini dile getirdi.Demokrat milletvekili Raja Krishnamoorthi ise son 30 yılda hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin ÇKP'yi hafife aldıklarını ve ticari yatırımların Hint-Pasifik'te demokrasiyi getirebileceğini düşündüklerini ancak bunun tersinin yaşandığını söyledi.Bu kapsamda özellikle teknoloji ve imalat alanında ABD'nin yatırım yapması gerektiğini söyleyen Krishnamoorthi, diğer taraftan Çin ile yeni bir soğuk ya da sıcak savaş istemediklerini kaydetti.TikTok da gündeme geldiÇin ile ekonomik ve askeri rekabette öne geçmenin önemine vurgu yapan milletvekilleri, Çin yönetiminin teknoloji adımlarına da dikkati çekti.Pottinger, Çinli sosyal medya platformu TikTok'un ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğuna dikkati çekerek, TikTok'un ABD'de kullanılmasına izin verildiği sürece ÇKP'nin Amerikan gündemini manipüle edebileceği görüşünü savundu.Oturumda Çin'in Kuşak ve Yol Projesi ile dünya ekonomisinde büyüyen rolü de gündeme geldi.Çin ile ticaretin üçte birini teknoloji ürünlerinin oluşturduğuna dikkati çeken Scott, ayrıca ucuz Çin ürünleri nedeniyle Amerikalı işçilerin olumsuz etkilendiğini öne sürdü.Cumhuriyetçi milletvekili Rob Wittman, Pekin'in sadece Hint-Pasifik değil, tüm dünyayı tehdit eden bir ordu oluşturmanın peşinde olduğunu savundu. Wittman, ayrıca ÇKP'nin "sinsice" sosyal medyayı kullanarak Amerikalı çocukların düşünce dünyasını şekillendirmeye çalıştığını söyledi.McMaster da özellikle küresel ekonomiyle ilişkisi ve istihbarat faaliyetleri bakımından Çin'in Sovyetler Birliğinden daha büyük bir tehdit olduğu görüşünü savundu.
https://sputniknews.com.tr/20230302/istanbulda-izinsiz-gosteri-yapmak-isteyen-gruptan-8-kisi-gozaltina-alindi-1067686415.html
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abd, çin, abd temsilciler meclisi, çin komünist partisi (çkp)
abd, çin, abd temsilciler meclisi, çin komünist partisi (çkp)

ABD Temsilciler Meclisi'nde Çin'e karşı harekete geçilmesi çağrısı yapıldı

00:54 02.03.2023
© Flickr / rj_schmidtABD Temsilciler Meclisi
ABD Temsilciler Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© Flickr / rj_schmidt
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ABD Temsilciler Meclisi'nde yaklaşık üç saat süren Çin'in ekonomik, askeri, dijital ve ideolojik tehditlerinin ele alındığı özel bir oturumda, bu ülkenin ulusal güvenliği tehdit eden faaliyetlerine karşı acil harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.
ABD'de Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinde Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile ilgili yeni kurulan özel komite, dün akşam yerel saatle 19.00'da başlayan ve yaklaşık üç saat süren ilk oturumunu gerçekleştirdi.
Bazı televizyonlardan canlı yayımlanan oturumda milletvekilleri, "Çin yönetiminin ABD ulusal güvenliğine oluşturduğu tehditleri" ele aldı ve Çin'in bu adımlarına karşı acil harekete geçilmesi çağrısı yaptı.
Oturumda Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Matthew Pottinger ile Amerikan İmalat Birliği (AAM) Başkanı Scott Paul ve aktivist Tong Yi, komite ile görüşlerini paylaştı ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Çin'e karşı 'varoluşsal mücadele'

Komite Başkanı Mike Gallagher, Çin'in ABD'ye karşı oluşturduğu ideolojik, teknolojik, ekonomik ve askeri tehditlere yönelik mücadelenin "varoluşsal bir mücadele" olduğunu söyledi.
Demokrat ve Cumhuriyetçi üyelerin birlik içinde bu konuda çalışması gerektiğini vurgulayan Gallagher, gelecek 10 yılda uygulanacak politikaların 100 yılı şekillendireceği görüşünü savundu.
Gallagher, özellikle ekonomik angajman sayesinde Çin'in reformlar yapacağına inandıklarını ancak bu hatalarından ders çıkarmaları gerektiğini dile getirdi.
Demokrat milletvekili Raja Krishnamoorthi ise son 30 yılda hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin ÇKP'yi hafife aldıklarını ve ticari yatırımların Hint-Pasifik'te demokrasiyi getirebileceğini düşündüklerini ancak bunun tersinin yaşandığını söyledi.
Bu kapsamda özellikle teknoloji ve imalat alanında ABD'nin yatırım yapması gerektiğini söyleyen Krishnamoorthi, diğer taraftan Çin ile yeni bir soğuk ya da sıcak savaş istemediklerini kaydetti.

TikTok da gündeme geldi

Çin ile ekonomik ve askeri rekabette öne geçmenin önemine vurgu yapan milletvekilleri, Çin yönetiminin teknoloji adımlarına da dikkati çekti.
Pottinger, Çinli sosyal medya platformu TikTok'un ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğuna dikkati çekerek, TikTok'un ABD'de kullanılmasına izin verildiği sürece ÇKP'nin Amerikan gündemini manipüle edebileceği görüşünü savundu.
Oturumda Çin'in Kuşak ve Yol Projesi ile dünya ekonomisinde büyüyen rolü de gündeme geldi.
Çin ile ticaretin üçte birini teknoloji ürünlerinin oluşturduğuna dikkati çeken Scott, ayrıca ucuz Çin ürünleri nedeniyle Amerikalı işçilerin olumsuz etkilendiğini öne sürdü.
Cumhuriyetçi milletvekili Rob Wittman, Pekin'in sadece Hint-Pasifik değil, tüm dünyayı tehdit eden bir ordu oluşturmanın peşinde olduğunu savundu. Wittman, ayrıca ÇKP'nin "sinsice" sosyal medyayı kullanarak Amerikalı çocukların düşünce dünyasını şekillendirmeye çalıştığını söyledi.
McMaster da özellikle küresel ekonomiyle ilişkisi ve istihbarat faaliyetleri bakımından Çin'in Sovyetler Birliğinden daha büyük bir tehdit olduğu görüşünü savundu.
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