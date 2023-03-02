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ABD Senatosu, Kovid-19'un kökeniyle ilgili bilgilerin paylaşılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti
ABD Senatosu, Kovid-19'un kökeniyle ilgili bilgilerin paylaşılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti
ABD Senatosu'nda, Kovid-19'un kökeni ile ilgili istihbari bilgilerin, kamuya açıklanmasını gerektiren yasa tasarısı kabul edildi. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T22:17+0300
2023-03-02T22:17+0300
koronavirüs
çin
çin halk cumhuriyeti
abd
kovid-19
yasa tasarısı
laboratuvar
onay
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ABD'de Kongre'nin üst kanadı Senato'da, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nün (DNI), Kovid-19 virüsünün kökeni ile ilgili istihbari bilgileri kamuyla paylaşmasını gerektiren yasa tasarısı oylandı.Cumhuriyetçi senatörler Josh Hawley ve Mike Braun tarafından sunulan tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.Kovid-19 salgınının, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden kaynaklanmış olabileceğine inanmak için nedenlerin bulunduğu belirtilen tasarıda, DNI'nın, Kovid-19'un kökenine dair bilgileri kamuyla paylaşması çağrısı yapıldı.Tasarıda, Vuhan Enstitüsü'ndeki araştırmacılara ilişkin bilgilerin de paylaşılması istendi.Söz konusu tasarı, 2021'de de Senato'da kabul edilmiş, ancak Temsilciler Meclisi'nde gündeme gelmemişti.Tasarının yasalaşması için önce Kongre'nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi'nde ve ardından Başkan Joe Biden tarafından onaylanması gerekiyor.'Kovid-19'un Çin'deki laboratuvardan sızdığı' iddiasıWall Street Journal, ABD Enerji Bakanlığı'nın, kısa süre önce Beyaz Saray'a ve önemli Kongre üyelerine sunduğu gizli istihbarat raporuna göre, Kovid-19'un büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kazayla sızdığını düşündüğünü yazmıştı.Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, istihbarat topluluğunda bu konuda değişik görüşler olduğunu, ancak emin olacak kadar yeterli bilginin bulunmadığını belirtmişti.Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray ise Kovid-19'un 'büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kazayla sızdığı' tezi üzerinde durduklarını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230302/cinden-fbiin-koronavirus-iddiasina-tepki-vardiklari-sonuclarin-inanilirligi-yok-denecek-kadar-az-1067700842.html
https://sputniknews.com.tr/20230302/rospotrebnadzor-kovid-19un-cin-laboratuvarindan-sizdigini-kanitlamak-imkansiz-1067685665.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, abd, kovid-19, yasa tasarısı, laboratuvar, onay
çin, çin halk cumhuriyeti, abd, kovid-19, yasa tasarısı, laboratuvar, onay

ABD Senatosu, Kovid-19'un kökeniyle ilgili bilgilerin paylaşılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti

22:17 02.03.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSABD Kongresi
ABD Kongresi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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ABD Senatosu'nda, Kovid-19'un kökeni ile ilgili istihbari bilgilerin, kamuya açıklanmasını gerektiren yasa tasarısı kabul edildi.
ABD'de Kongre'nin üst kanadı Senato'da, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nün (DNI), Kovid-19 virüsünün kökeni ile ilgili istihbari bilgileri kamuyla paylaşmasını gerektiren yasa tasarısı oylandı.
Cumhuriyetçi senatörler Josh Hawley ve Mike Braun tarafından sunulan tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.
Kovid-19 salgınının, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden kaynaklanmış olabileceğine inanmak için nedenlerin bulunduğu belirtilen tasarıda, DNI'nın, Kovid-19'un kökenine dair bilgileri kamuyla paylaşması çağrısı yapıldı.
Tasarıda, Vuhan Enstitüsü'ndeki araştırmacılara ilişkin bilgilerin de paylaşılması istendi.
Söz konusu tasarı, 2021'de de Senato'da kabul edilmiş, ancak Temsilciler Meclisi'nde gündeme gelmemişti.
Tasarının yasalaşması için önce Kongre'nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi'nde ve ardından Başkan Joe Biden tarafından onaylanması gerekiyor.
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
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'Kovid-19'un Çin'deki laboratuvardan sızdığı' iddiası

Wall Street Journal, ABD Enerji Bakanlığı'nın, kısa süre önce Beyaz Saray'a ve önemli Kongre üyelerine sunduğu gizli istihbarat raporuna göre, Kovid-19'un büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kazayla sızdığını düşündüğünü yazmıştı.
Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, istihbarat topluluğunda bu konuda değişik görüşler olduğunu, ancak emin olacak kadar yeterli bilginin bulunmadığını belirtmişti.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray ise Kovid-19'un 'büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kazayla sızdığı' tezi üzerinde durduklarını söylemişti.
Çin'in 28 Mart 2022'de kapanmaya giden en büyük şehri Şanghay'da koronavirüse karşı korunaklı kıyafetler içinde günlük gıda ve diğer temel ihtiyaç maddesi tedarikini dağıtan çalışanlar (5 Nisan 2022) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
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