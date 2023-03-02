https://sputniknews.com.tr/20230302/abd-senatosu-kovid-19un-kokeniyle-ilgili-bilgilerin-paylasilmasina-iliskin-tasariyi-kabul-etti-1067736813.html

ABD Senatosu, Kovid-19'un kökeniyle ilgili bilgilerin paylaşılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti

ABD Senatosu, Kovid-19'un kökeniyle ilgili bilgilerin paylaşılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti

ABD Senatosu'nda, Kovid-19'un kökeni ile ilgili istihbari bilgilerin, kamuya açıklanmasını gerektiren yasa tasarısı kabul edildi. 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T22:17+0300

2023-03-02T22:17+0300

2023-03-02T22:17+0300

koronavirüs

çin

çin halk cumhuriyeti

abd

kovid-19

yasa tasarısı

laboratuvar

onay

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ABD'de Kongre'nin üst kanadı Senato'da, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nün (DNI), Kovid-19 virüsünün kökeni ile ilgili istihbari bilgileri kamuyla paylaşmasını gerektiren yasa tasarısı oylandı.Cumhuriyetçi senatörler Josh Hawley ve Mike Braun tarafından sunulan tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.Kovid-19 salgınının, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden kaynaklanmış olabileceğine inanmak için nedenlerin bulunduğu belirtilen tasarıda, DNI'nın, Kovid-19'un kökenine dair bilgileri kamuyla paylaşması çağrısı yapıldı.Tasarıda, Vuhan Enstitüsü'ndeki araştırmacılara ilişkin bilgilerin de paylaşılması istendi.Söz konusu tasarı, 2021'de de Senato'da kabul edilmiş, ancak Temsilciler Meclisi'nde gündeme gelmemişti.Tasarının yasalaşması için önce Kongre'nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi'nde ve ardından Başkan Joe Biden tarafından onaylanması gerekiyor.'Kovid-19'un Çin'deki laboratuvardan sızdığı' iddiasıWall Street Journal, ABD Enerji Bakanlığı'nın, kısa süre önce Beyaz Saray'a ve önemli Kongre üyelerine sunduğu gizli istihbarat raporuna göre, Kovid-19'un büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kazayla sızdığını düşündüğünü yazmıştı.Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, istihbarat topluluğunda bu konuda değişik görüşler olduğunu, ancak emin olacak kadar yeterli bilginin bulunmadığını belirtmişti.Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray ise Kovid-19'un 'büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kazayla sızdığı' tezi üzerinde durduklarını söylemişti.

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https://sputniknews.com.tr/20230302/rospotrebnadzor-kovid-19un-cin-laboratuvarindan-sizdigini-kanitlamak-imkansiz-1067685665.html

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