https://sputniknews.com.tr/20230302/rospotrebnadzor-kovid-19un-cin-laboratuvarindan-sizdigini-kanitlamak-imkansiz-1067685665.html

Rospotrebnadzor: Kovid-19’un Çin laboratuvarından sızdığını kanıtlamak imkansız

Rospotrebnadzor: Kovid-19’un Çin laboratuvarından sızdığını kanıtlamak imkansız

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Çin’in Vuhan kentindeki laboratuvarın sızma olaylarına karşı iyi bir korumaya sahip olduğunu koronavirüsün buradan... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T00:03+0300

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koronavirüs

kovid-19

çin

çin halk cumhuriyeti

laboratuvar

sızma

anna popova

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FBI ve ABD Enerji Bakanlığı’nın ‘yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin’in Vuhan kentindeki laboratuvardan bir sızıntı sonucu ortaya çıktığı’ şeklindeki açıklamasını değerlendiren Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Çin’deki laboratuvarın sızma olaylarına karşı iyi bir korumaya sahip olduğuna ve orada yasak olan herhangi bir şey üzerinde çalışılmadığını söyledi.Rusya parlamentosunun alt Kanadı Duma’nın Sağlık Komitesi'nin toplantısında konuşan Popova, Vuhan'daki laboratuvarın yüksek kaliteli bir güvenlik sistemine sahip olduğunu, FBI ve ABD Enerji Bakanlığı'nın koronavirüsün ‘oradan sızdığı’ şeklindeki versiyonunu doğrulamanın mümkün olmadığını ifade etti.Daha önce, ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, değerlendirmelerinin Kovid-19 pandemisinin muhtemelen Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvarda meydana gelen bir olaydan kaynaklandığı yönünde olduğunu belirtmiş ve Pekin'i Washington'ın pandeminin nedenlerini araştırma çabalarını durdurmaya çalışmakla suçlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230301/fbi-direktoru-degerlendirmemize-gore-kovidin-en-olasi-cikis-sebebi-cin-laboratuvarindaki-kaza-1067638933.html

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