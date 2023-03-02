https://sputniknews.com.tr/20230302/rospotrebnadzor-kovid-19un-cin-laboratuvarindan-sizdigini-kanitlamak-imkansiz-1067685665.html
Rospotrebnadzor: Kovid-19’un Çin laboratuvarından sızdığını kanıtlamak imkansız
Rospotrebnadzor: Kovid-19’un Çin laboratuvarından sızdığını kanıtlamak imkansız
Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Çin’in Vuhan kentindeki laboratuvarın sızma olaylarına karşı iyi bir korumaya sahip olduğunu koronavirüsün buradan... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T00:03+0300
2023-03-02T00:03+0300
2023-03-02T00:04+0300
koronavirüs
kovid-19
çin
çin halk cumhuriyeti
laboratuvar
sızma
anna popova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0c/1055509562_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_80e39fb82c8436b639d861f515a41eac.jpg
FBI ve ABD Enerji Bakanlığı’nın ‘yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin’in Vuhan kentindeki laboratuvardan bir sızıntı sonucu ortaya çıktığı’ şeklindeki açıklamasını değerlendiren Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Çin’deki laboratuvarın sızma olaylarına karşı iyi bir korumaya sahip olduğuna ve orada yasak olan herhangi bir şey üzerinde çalışılmadığını söyledi.Rusya parlamentosunun alt Kanadı Duma’nın Sağlık Komitesi'nin toplantısında konuşan Popova, Vuhan'daki laboratuvarın yüksek kaliteli bir güvenlik sistemine sahip olduğunu, FBI ve ABD Enerji Bakanlığı'nın koronavirüsün ‘oradan sızdığı’ şeklindeki versiyonunu doğrulamanın mümkün olmadığını ifade etti.Daha önce, ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, değerlendirmelerinin Kovid-19 pandemisinin muhtemelen Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvarda meydana gelen bir olaydan kaynaklandığı yönünde olduğunu belirtmiş ve Pekin'i Washington'ın pandeminin nedenlerini araştırma çabalarını durdurmaya çalışmakla suçlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230301/fbi-direktoru-degerlendirmemize-gore-kovidin-en-olasi-cikis-sebebi-cin-laboratuvarindaki-kaza-1067638933.html
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0c/1055509562_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_32def9a1e787a001ccb594ea382176d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kovid-19, çin, çin halk cumhuriyeti, laboratuvar, sızma, anna popova
kovid-19, çin, çin halk cumhuriyeti, laboratuvar, sızma, anna popova
Rospotrebnadzor: Kovid-19’un Çin laboratuvarından sızdığını kanıtlamak imkansız
00:03 02.03.2023 (güncellendi: 00:04 02.03.2023) Abone ol
Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Çin’in Vuhan kentindeki laboratuvarın sızma olaylarına karşı iyi bir korumaya sahip olduğunu koronavirüsün buradan sızmasının mümkün olmadığını belirtti.
FBI ve ABD Enerji Bakanlığı’nın ‘yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin’in Vuhan kentindeki laboratuvardan bir sızıntı sonucu ortaya çıktığı’ şeklindeki açıklamasını değerlendiren Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Çin’deki laboratuvarın sızma olaylarına karşı iyi bir korumaya sahip olduğuna ve orada yasak olan herhangi bir şey üzerinde çalışılmadığını söyledi.
Rusya parlamentosunun alt Kanadı Duma’nın Sağlık Komitesi'nin toplantısında konuşan Popova, Vuhan'daki laboratuvarın yüksek kaliteli bir güvenlik sistemine sahip olduğunu, FBI ve ABD Enerji Bakanlığı'nın koronavirüsün ‘oradan sızdığı’ şeklindeki versiyonunu doğrulamanın mümkün olmadığını ifade etti.
Daha önce, ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, değerlendirmelerinin Kovid-19 pandemisinin muhtemelen Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvarda meydana gelen bir olaydan kaynaklandığı yönünde olduğunu belirtmiş ve Pekin'i Washington'ın pandeminin nedenlerini araştırma çabalarını durdurmaya çalışmakla suçlamıştı.