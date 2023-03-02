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Rospotrebnadzor: Kovid-19’un Çin laboratuvarından sızdığını kanıtlamak imkansız
Rospotrebnadzor: Kovid-19’un Çin laboratuvarından sızdığını kanıtlamak imkansız
Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Çin’in Vuhan kentindeki laboratuvarın sızma olaylarına karşı iyi bir korumaya sahip olduğunu koronavirüsün buradan... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
kovid-19
çin
çin halk cumhuriyeti
laboratuvar
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FBI ve ABD Enerji Bakanlığı’nın ‘yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin’in Vuhan kentindeki laboratuvardan bir sızıntı sonucu ortaya çıktığı’ şeklindeki açıklamasını değerlendiren Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Çin’deki laboratuvarın sızma olaylarına karşı iyi bir korumaya sahip olduğuna ve orada yasak olan herhangi bir şey üzerinde çalışılmadığını söyledi.Rusya parlamentosunun alt Kanadı Duma’nın Sağlık Komitesi'nin toplantısında konuşan Popova, Vuhan'daki laboratuvarın yüksek kaliteli bir güvenlik sistemine sahip olduğunu, FBI ve ABD Enerji Bakanlığı'nın koronavirüsün ‘oradan sızdığı’ şeklindeki versiyonunu doğrulamanın mümkün olmadığını ifade etti.Daha önce, ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, değerlendirmelerinin Kovid-19 pandemisinin muhtemelen Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvarda meydana gelen bir olaydan kaynaklandığı yönünde olduğunu belirtmiş ve Pekin'i Washington'ın pandeminin nedenlerini araştırma çabalarını durdurmaya çalışmakla suçlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230301/fbi-direktoru-degerlendirmemize-gore-kovidin-en-olasi-cikis-sebebi-cin-laboratuvarindaki-kaza-1067638933.html
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kovid-19, çin, çin halk cumhuriyeti, laboratuvar, sızma, anna popova
kovid-19, çin, çin halk cumhuriyeti, laboratuvar, sızma, anna popova

Rospotrebnadzor: Kovid-19’un Çin laboratuvarından sızdığını kanıtlamak imkansız

00:03 02.03.2023 (güncellendi: 00:04 02.03.2023)
© STRÇin'in 28 Mart 2022'de kapanmaya giden en büyük şehri Şanghay'da koronavirüse karşı korunaklı kıyafetler içinde günlük gıda ve diğer temel ihtiyaç maddesi tedarikini dağıtan çalışanlar (5 Nisan 2022)
Çin'in 28 Mart 2022'de kapanmaya giden en büyük şehri Şanghay'da koronavirüse karşı korunaklı kıyafetler içinde günlük gıda ve diğer temel ihtiyaç maddesi tedarikini dağıtan çalışanlar (5 Nisan 2022) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© STR
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Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Çin’in Vuhan kentindeki laboratuvarın sızma olaylarına karşı iyi bir korumaya sahip olduğunu koronavirüsün buradan sızmasının mümkün olmadığını belirtti.
FBI ve ABD Enerji Bakanlığı’nın ‘yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin’in Vuhan kentindeki laboratuvardan bir sızıntı sonucu ortaya çıktığı’ şeklindeki açıklamasını değerlendiren Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Çin’deki laboratuvarın sızma olaylarına karşı iyi bir korumaya sahip olduğuna ve orada yasak olan herhangi bir şey üzerinde çalışılmadığını söyledi.
Rusya parlamentosunun alt Kanadı Duma’nın Sağlık Komitesi'nin toplantısında konuşan Popova, Vuhan'daki laboratuvarın yüksek kaliteli bir güvenlik sistemine sahip olduğunu, FBI ve ABD Enerji Bakanlığı'nın koronavirüsün ‘oradan sızdığı’ şeklindeki versiyonunu doğrulamanın mümkün olmadığını ifade etti.
Daha önce, ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, değerlendirmelerinin Kovid-19 pandemisinin muhtemelen Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvarda meydana gelen bir olaydan kaynaklandığı yönünde olduğunu belirtmiş ve Pekin'i Washington'ın pandeminin nedenlerini araştırma çabalarını durdurmaya çalışmakla suçlamıştı.
FBI - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
KORONAVİRÜS
FBI Direktörü: Değerlendirmemize göre Kovid'in en olası çıkış sebebi Çin laboratuvarındaki kaza
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