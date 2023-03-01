https://sputniknews.com.tr/20230301/tesladan-meksikada-5-milyar-dolarlik-yatirim-1067652998.html

Tesla'dan Meksika'da 5 milyar dolarlık yatırım

Tesla'dan Meksika'da 5 milyar dolarlık yatırım

Amerikalı milyarder Elon Musk'a ait elektrikli araç üreticisi Tesla, Meksika'da 5 milyar dolar yatırım yaparak fabrika inşa edecek. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T13:55+0300

2023-03-01T13:55+0300

2023-03-01T13:55+0300

ekonomi

tesla

elon musk

meksika

elektrikli araç

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Meksikan'nın Çok Taraflı İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Martha Delgado, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Meksika'da bir fabrika kurmak için yaklaşık 5 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.Twitter hesabından açıklama yapan Delgado, "Meksika'da dünyanın en büyük elektrikli otomobil fabrikasını kurmak için yaklaşık 5 milyar dolar harcandı" ifadelerine yer verdi.Delgado, fabrikanın inşasının 14 aylık bir çalışma olduğunu da sözlerine ekledi.Daha önce Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Tesla'nın fabrikasını Meksika'nın Nuevo Leon eyaletindeki Monterrey kentinde kuracağını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230228/elon-musk-yeniden-dunyanin-en-zengini-1067587644.html

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tesla, elon musk, meksika, elektrikli araç