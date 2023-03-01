https://sputniknews.com.tr/20230301/tekirdagda-toz-tasinimi-gokten-camur-yagdi-1067645755.html
Tekirdağ'da toz taşınımı: Gökten çamur yağdı
Tekirdağ'da toz taşınımı: Gökten çamur yağdı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T12:07+0300
2023-03-01T12:07+0300
2023-03-01T12:08+0300
türkiye
tekirdağ
toz taşınımı
çamur
yağmur
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Kentte sabah saatlerinde hafif yağmurun ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.Araçlarında toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler, kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını ilçedeki oto yıkamacılarına götürdü.Oto yıkama işletmesi sahibi Kaan Meral, sabah saatlerinden itibaren yoğun çalıştıklarını belirterek, çok sayıda vatandaşın araçlarını oto yıkamaya getirdiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230225/meteoroloji-bati-illerinde-iki-gun-boyunca-toz-tasinimi-bekleniyor-1067486634.html
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tekirdağ, toz taşınımı, çamur, yağmur
tekirdağ, toz taşınımı, çamur, yağmur
Tekirdağ'da toz taşınımı: Gökten çamur yağdı
12:07 01.03.2023 (güncellendi: 12:08 01.03.2023) Abone ol
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı.
Kentte sabah saatlerinde hafif yağmurun ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.
Araçlarında toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler, kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını ilçedeki oto yıkamacılarına götürdü.
Oto yıkama işletmesi sahibi Kaan Meral, sabah saatlerinden itibaren yoğun çalıştıklarını belirterek, çok sayıda vatandaşın araçlarını oto yıkamaya getirdiğini söyledi.