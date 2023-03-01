https://sputniknews.com.tr/20230301/tekirdagda-toz-tasinimi-gokten-camur-yagdi-1067645755.html

Tekirdağ'da toz taşınımı: Gökten çamur yağdı

Tekirdağ'da toz taşınımı: Gökten çamur yağdı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T12:07+0300

2023-03-01T12:07+0300

2023-03-01T12:08+0300

türkiye

tekirdağ

toz taşınımı

çamur

yağmur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067645328_0:124:1759:1113_1920x0_80_0_0_2c862757d964060327e7b22c05f63189.jpg

Kentte sabah saatlerinde hafif yağmurun ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.Araçlarında toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler, kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını ilçedeki oto yıkamacılarına götürdü.Oto yıkama işletmesi sahibi Kaan Meral, sabah saatlerinden itibaren yoğun çalıştıklarını belirterek, çok sayıda vatandaşın araçlarını oto yıkamaya getirdiğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230225/meteoroloji-bati-illerinde-iki-gun-boyunca-toz-tasinimi-bekleniyor-1067486634.html

türkiye

tekirdağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tekirdağ, toz taşınımı, çamur, yağmur