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https://sputniknews.com.tr/20230301/sermaye-artirimlarinda-yurtdisindan-getirilen-nakite-yuzde-75-vergi-indirimi-1067638181.html
Sermaye artırımlarında yurtdışından getirilen nakite yüzde 75 vergi indirimi
Sermaye artırımlarında yurtdışından getirilen nakite yüzde 75 vergi indirimi
Kurumlar vergisinde sermaye şirketlerinin nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için yüzde 75 indirim uygulanacak. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T10:17+0300
2023-03-01T10:17+0300
ekonomi
türkiye
vergi indirimi
sermaye girişi
nakit
nakit para
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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) kurumlar vergisi genel tebliğinde, kurumlar vergisi kanununda ve diğer kanunlarla yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler içeren tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Düzenlemeye göre, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin kurumlar vergisi indiriminden 5 Temmuz 2022 tarihi esas alınarak 5 hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanabilecek. Önceki uygulamada şirketler, indirimden her bir hesap dönemi için bir defa yararlanabiliyordu.Düzenlemeyle ayrıca, indirim tutarının hesaplanmasına esas tutulan sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi "yıllık hesap dönemi" olarak değiştirildi.Tebliğle, İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyette bulunan şirket veya şubelerin, yurt dışından satın alınan malları Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden elde ettikleri kazançlarına uygulanan %50 oranındaki kurumlar vergisi indirimi kapsamına girebilmeleri için gereken şartlar belirlendi.Buna göre, kurumların indirimden yararlanabilmeleri için; yukarıdaki kapsamda elde ettikleri kazancı, elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye'de olmaması gerekiyor.
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türkiye, vergi indirimi, sermaye girişi, nakit, nakit para
türkiye, vergi indirimi, sermaye girişi, nakit, nakit para

Sermaye artırımlarında yurtdışından getirilen nakite yüzde 75 vergi indirimi

10:17 01.03.2023
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Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AA
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Kurumlar vergisinde sermaye şirketlerinin nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için yüzde 75 indirim uygulanacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) kurumlar vergisi genel tebliğinde, kurumlar vergisi kanununda ve diğer kanunlarla yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler içeren tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Düzenlemeye göre, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin kurumlar vergisi indiriminden 5 Temmuz 2022 tarihi esas alınarak 5 hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanabilecek. Önceki uygulamada şirketler, indirimden her bir hesap dönemi için bir defa yararlanabiliyordu.
Düzenlemeyle ayrıca, indirim tutarının hesaplanmasına esas tutulan sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi "yıllık hesap dönemi" olarak değiştirildi.
Tebliğle, İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyette bulunan şirket veya şubelerin, yurt dışından satın alınan malları Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden elde ettikleri kazançlarına uygulanan %50 oranındaki kurumlar vergisi indirimi kapsamına girebilmeleri için gereken şartlar belirlendi.
Buna göre, kurumların indirimden yararlanabilmeleri için; yukarıdaki kapsamda elde ettikleri kazancı, elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye'de olmaması gerekiyor.
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