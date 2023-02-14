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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan hisse geri alımlarına ivme kazandırmak için vergi muafiyeti planı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan hisse geri alımlarına ivme kazandırmak için vergi muafiyeti planı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlamayı planladığı bildirildi. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T00:51+0300
2023-02-14T00:51+0300
ekonomi
borsa
hazine ve maliye bakanlığı
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Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul yetkilileriyle toplantı düzenledi.Söz konusu toplantıda, Borsa İstanbul'da pay piyasalarında işlemler yeniden başladığında şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlanması kararlaştırıldı.Bu kapsamda, borsaya kote şirketlerin halihazırda yüzde 15 olan stopaj vergisini ödemeden hisselerini geri alabilmesi öngörülüyor.Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının, 8 Şubat'ta 5 iş günü kapatılmasına karar verilmişti.
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borsa, hazine ve maliye bakanlığı
borsa, hazine ve maliye bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan hisse geri alımlarına ivme kazandırmak için vergi muafiyeti planı

00:51 14.02.2023
© İHABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© İHA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlamayı planladığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul yetkilileriyle toplantı düzenledi.
Söz konusu toplantıda, Borsa İstanbul'da pay piyasalarında işlemler yeniden başladığında şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlanması kararlaştırıldı.
Bu kapsamda, borsaya kote şirketlerin halihazırda yüzde 15 olan stopaj vergisini ödemeden hisselerini geri alabilmesi öngörülüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının, 8 Şubat'ta 5 iş günü kapatılmasına karar verilmişti.
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