https://sputniknews.com.tr/20230214/hazine-ve-maliye-bakanligindan-hisse-geri-alimlarina-ivme-kazandirmak-icin-vergi-muafiyeti-plani-1066995974.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan hisse geri alımlarına ivme kazandırmak için vergi muafiyeti planı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan hisse geri alımlarına ivme kazandırmak için vergi muafiyeti planı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlamayı planladığı bildirildi. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T00:51+0300

2023-02-14T00:51+0300

2023-02-14T00:51+0300

ekonomi

borsa

hazine ve maliye bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065558221_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_49510c4394d526833e8b1f11d8cb308d.jpg

Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul yetkilileriyle toplantı düzenledi.Söz konusu toplantıda, Borsa İstanbul'da pay piyasalarında işlemler yeniden başladığında şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlanması kararlaştırıldı.Bu kapsamda, borsaya kote şirketlerin halihazırda yüzde 15 olan stopaj vergisini ödemeden hisselerini geri alabilmesi öngörülüyor.Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının, 8 Şubat'ta 5 iş günü kapatılmasına karar verilmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

borsa, hazine ve maliye bakanlığı