https://sputniknews.com.tr/20230301/sarigul-secimlerin-zamaninda-yapilmasi-dogru-bir-karar-1067674538.html

Sarıgül: Seçimlerin zamanında yapılması doğru bir karar

Sarıgül: Seçimlerin zamanında yapılması doğru bir karar

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen EYT Yasa Teklifini değerlendirdi ve seçimlerin zamanında yapılması kararını doğru... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T19:27+0300

2023-03-01T19:27+0300

2023-03-01T19:27+0300

türkiye

deprem

mustafa sarıgül

türkiye değişim partisi (tdp)

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Genel Başkan Mustafa Sarıgül, partisinin Ordu il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifa diledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen EYT Yasa Teklifini değerlendiren Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:'Siyasetin statlara girmesini doğru bulmuyorum'“Statlar önemlidir, ben de karşınızda Galatasaraylı olarak bulunuyorum ama maça gittiğimiz zaman o maçlarda sen AK Partili misin, Cumhuriyet Halk Partili misin, Türkiye Değişim Partili misin? diye sormuyoruz” diyen Sarıgül, “Gol olduğu zaman hepimiz birbirimize sarılıyoruz. O nedenle siyasetin statlara girmesini doğru bulmuyorum. Aynı şekilde yasak mantığını da doğru bulmuyorum. Yasaklarla bir yere varamayız. Bu yasaklar gerilimi arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Sporseverlerin sağduyusuyla, futbol aşkıyla kendiliğinden çözülecek bir meseleyi yasaklarla büyütmenin çok fazla bir anlamı yok” ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti grubunda yaptığı konuşmada seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağını işaret etmesi hakkında konuşan Sarıgül, “Seçimler demokrasi bayramıdır, seçimler yurttaşlarımızın iradelerinin en üst düzeyde gösterildiği yerdir. Seçimlerden önce her siyasi parti kendi görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile buluşturması normaldir Seçimlerin ertelenmemesi, 14 Mayıs’ta yapılması kararı son derece doğru, yerinde bir karar olarak buluyorum. Ama o bölgedeki 14 milyon yurttaş var. Yaklaşık olarak 5 milyon seçmen var. O seçmenlerin durumunun da mutlaka Yüksek Seçim Kurumu tarafından gözden geçirilmesi lazım” diye konuştu.'Kızılay ve AFAD devletimizin en önemli kurumlarıdır, deprem üzerinden siyaset olmaz'6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından bölgede bulunduklarını hatırlatan Sarıgül, şu değerlendirmelerde bulundu:"Buradaki yöneticilerimiz yanlış yapabilir. Ama Kızılay ve AFAD devletimizin en önemli kurumudur. Bu kurumların yıpratılmasını da kesinlikle doğru bulmayız. Diğer sivil toplum kuruluşları da canla başla çalışıyorlar. Deprem esnasında o, bu ayrımı yapmadan sivil toplum kuruluşları ile devletimizin kuruluşlarının el ele, omuz omuza, yan yana olmasını çok arzu ederim. Enkaz üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmam. Önce yaralarımızı saralım. Sonra tedbirler neyse onu söyleyelim. Türkiye Değişim Partisi, kötüleyen, karalayan bir parti değildir. Bizim partimiz dağıtan değil, toparlayan bir partidir."

https://sputniknews.com.tr/20230226/mustafa-sarigul-sahalara-siyaseti-tasimayacaginiza-inaniyorum-1067528956.html

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deprem, mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp)