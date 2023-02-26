https://sputniknews.com.tr/20230226/mustafa-sarigul-sahalara-siyaseti-tasimayacaginiza-inaniyorum-1067528956.html
Mustafa Sarıgül: Sahalara siyaseti taşımayacağınıza inanıyorum
Mustafa Sarıgül: Sahalara siyaseti taşımayacağınıza inanıyorum
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül sosyal medya hesabından "Sahalara siyaseti taşımayacağınıza inanıyorum" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T21:56+0300
2023-02-26T21:56+0300
2023-02-26T22:00+0300
mustafa sarıgül
futbol
siyaset
politika
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Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, Twitter hesabından "Türk futboluna siyaset bulaşmasın sandık yaklaşıyor" açıklamasıyla bir videolu mesaj yayınladı.Sarıgül mesajında "Sevgili spor severler 2 gündür heyecanınızı, enerjinizi görüyorum ama sahalara siyaseti taşımayacağınıza inanıyorum. Demokrasilerde en büyük güç sandığın gücüdür. Sandık yaklaşıyor" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/mhp-lideri-devlet-bahceli-besiktas-uyeliginden-ayrildi--1067528474.html
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mustafa sarıgül, futbol, siyaset
mustafa sarıgül, futbol, siyaset
Mustafa Sarıgül: Sahalara siyaseti taşımayacağınıza inanıyorum
21:56 26.02.2023 (güncellendi: 22:00 26.02.2023) Abone ol
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül sosyal medya hesabından "Sahalara siyaseti taşımayacağınıza inanıyorum" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.
Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, Twitter hesabından "Türk futboluna siyaset bulaşmasın sandık yaklaşıyor" açıklamasıyla bir videolu mesaj yayınladı.
Sarıgül mesajında "Sevgili spor severler 2 gündür heyecanınızı, enerjinizi görüyorum ama sahalara siyaseti taşımayacağınıza inanıyorum. Demokrasilerde en büyük güç sandığın gücüdür. Sandık yaklaşıyor" ifadelerine yer verdi.