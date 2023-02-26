https://sputniknews.com.tr/20230226/mustafa-sarigul-sahalara-siyaseti-tasimayacaginiza-inaniyorum-1067528956.html

Mustafa Sarıgül: Sahalara siyaseti taşımayacağınıza inanıyorum

Mustafa Sarıgül: Sahalara siyaseti taşımayacağınıza inanıyorum

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül sosyal medya hesabından "Sahalara siyaseti taşımayacağınıza inanıyorum" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda... 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T21:56+0300

2023-02-26T21:56+0300

2023-02-26T22:00+0300

mustafa sarıgül

futbol

siyaset

politika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066072011_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_794284c228cf2ca38dd9dea5c043c324.jpg

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, Twitter hesabından "Türk futboluna siyaset bulaşmasın sandık yaklaşıyor" açıklamasıyla bir videolu mesaj yayınladı.Sarıgül mesajında "Sevgili spor severler 2 gündür heyecanınızı, enerjinizi görüyorum ama sahalara siyaseti taşımayacağınıza inanıyorum. Demokrasilerde en büyük güç sandığın gücüdür. Sandık yaklaşıyor" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230226/mhp-lideri-devlet-bahceli-besiktas-uyeliginden-ayrildi--1067528474.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa sarıgül, futbol, siyaset