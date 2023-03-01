https://sputniknews.com.tr/20230301/rusya-ukraynaya-odessa-ve-cernomorsk-limanlari-uzerinden-radyoaktif-maddeler-tasinmis-olabilir-1067647497.html

Rusya: Ukrayna'ya Odessa ve Çernomorsk limanları üzerinden radyoaktif maddeler taşınmış olabilir

Rusya: Ukrayna'ya Odessa ve Çernomorsk limanları üzerinden radyoaktif maddeler taşınmış olabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Ukrayna'daki Odessa ve Çernomorsk limanları üzerinden bu ülkeye radyoaktif maddeler taşınmış... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T12:49+0300

2023-03-01T12:49+0300

2023-03-01T12:49+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

kimyasal

mariya zaharova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0f/1064621233_0:0:3043:1711_1920x0_80_0_0_d26e2c84f9b52f9ecfe69a7d246f4772.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinden yazılı bir açıklama yapan Zaharova, Ukrayna basınındaki haberlere atıf yaparak tahıl anlaşmasındaki limanlar üzerinden Ukrayna'ya radyoaktif maddelerin sokulmuş olabileceği uyarısında bulundu.Zaharova, "Bu tür olayların Kiev rejiminin gerilimi bilinçli olarak tırmandırdığı Transdinyester'in hemen yakınında cereyan etmesinin endişe vermemesi mümkün değil. Ukrayna'nın söz konusu limanlarının tahıl anlaşmasında yer aldığı da unutulmamalıdır. Bu limanların ve genel olarak insani koridorun başka amaçlar için kullanılıp kullanılmadığına ilişkin sorular ister istemez akıllara geliyor" ifadelerini kullandı.Kiev yönetiminin çıkan haberlere ilişkin açıklama yapmadığına dikkat çeken Zaharova, "Görünüşe göre Zelenskiy rejimi, Batı'dan askeri ve mali yardım almak için çatışmayı tırmandırmaya yönelik her türlü bahaneyi kullanmaya hazır. Bu tür maceraların feci sonuçlara ve toplu ölümlere yol açma ihtimali Kiev'in umrunda değil" dedi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetlerini suçlama amaçlı provokasyon için Avrupa'dan Ukrayna'ya radyoaktif madde içeren konteynerlerin getirildiğini belirtmiş ve provokasyon uyarısında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230219/rusya-savunma-bakanligi-kiev-radyoaktif-maddeli-provokasyona-hazirlaniyor-1067239343.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, kimyasal, mariya zaharova