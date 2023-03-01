https://sputniknews.com.tr/20230301/rusya-ukraynaya-odessa-ve-cernomorsk-limanlari-uzerinden-radyoaktif-maddeler-tasinmis-olabilir-1067647497.html
Rusya: Ukrayna'ya Odessa ve Çernomorsk limanları üzerinden radyoaktif maddeler taşınmış olabilir
Rusya: Ukrayna'ya Odessa ve Çernomorsk limanları üzerinden radyoaktif maddeler taşınmış olabilir
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Ukrayna'daki Odessa ve Çernomorsk limanları üzerinden bu ülkeye radyoaktif maddeler taşınmış... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T12:49+0300
2023-03-01T12:49+0300
2023-03-01T12:49+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
kimyasal
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinden yazılı bir açıklama yapan Zaharova, Ukrayna basınındaki haberlere atıf yaparak tahıl anlaşmasındaki limanlar üzerinden Ukrayna'ya radyoaktif maddelerin sokulmuş olabileceği uyarısında bulundu.Zaharova, "Bu tür olayların Kiev rejiminin gerilimi bilinçli olarak tırmandırdığı Transdinyester'in hemen yakınında cereyan etmesinin endişe vermemesi mümkün değil. Ukrayna'nın söz konusu limanlarının tahıl anlaşmasında yer aldığı da unutulmamalıdır. Bu limanların ve genel olarak insani koridorun başka amaçlar için kullanılıp kullanılmadığına ilişkin sorular ister istemez akıllara geliyor" ifadelerini kullandı.Kiev yönetiminin çıkan haberlere ilişkin açıklama yapmadığına dikkat çeken Zaharova, "Görünüşe göre Zelenskiy rejimi, Batı'dan askeri ve mali yardım almak için çatışmayı tırmandırmaya yönelik her türlü bahaneyi kullanmaya hazır. Bu tür maceraların feci sonuçlara ve toplu ölümlere yol açma ihtimali Kiev'in umrunda değil" dedi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetlerini suçlama amaçlı provokasyon için Avrupa'dan Ukrayna'ya radyoaktif madde içeren konteynerlerin getirildiğini belirtmiş ve provokasyon uyarısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230219/rusya-savunma-bakanligi-kiev-radyoaktif-maddeli-provokasyona-hazirlaniyor-1067239343.html
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rusya, ukrayna, kimyasal, mariya zaharova
Rusya: Ukrayna'ya Odessa ve Çernomorsk limanları üzerinden radyoaktif maddeler taşınmış olabilir
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Ukrayna'daki Odessa ve Çernomorsk limanları üzerinden bu ülkeye radyoaktif maddeler taşınmış olabileceğinden ve Transdinyester'de provokasyon düzenlenmesinden endişe ettiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinden yazılı bir açıklama yapan Zaharova, Ukrayna basınındaki haberlere atıf yaparak tahıl anlaşmasındaki limanlar üzerinden Ukrayna'ya radyoaktif maddelerin sokulmuş olabileceği uyarısında bulundu.
Zaharova, "Bu tür olayların Kiev rejiminin gerilimi bilinçli olarak tırmandırdığı Transdinyester'in hemen yakınında cereyan etmesinin endişe vermemesi mümkün değil. Ukrayna'nın söz konusu limanlarının tahıl anlaşmasında yer aldığı da unutulmamalıdır. Bu limanların ve genel olarak insani koridorun başka amaçlar için kullanılıp kullanılmadığına ilişkin sorular ister istemez akıllara geliyor" ifadelerini kullandı.
Kiev yönetiminin çıkan haberlere ilişkin açıklama yapmadığına dikkat çeken Zaharova, "Görünüşe göre Zelenskiy rejimi, Batı'dan askeri ve mali yardım almak için çatışmayı tırmandırmaya yönelik her türlü bahaneyi kullanmaya hazır. Bu tür maceraların feci sonuçlara ve toplu ölümlere yol açma ihtimali Kiev'in umrunda değil" dedi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetlerini suçlama amaçlı provokasyon için Avrupa'dan Ukrayna'ya radyoaktif madde içeren konteynerlerin getirildiğini belirtmiş ve provokasyon uyarısında bulunmuştu.