https://sputniknews.com.tr/20230301/rus-teknoloji-devi-vk-ulke-disindaki-personeline-uzaktan-calismayi-yasakladi-1067661086.html
Rus teknoloji devi VK, ülke dışındaki personeline uzaktan çalışmayı yasakladı
Rus teknoloji devi VK, ülke dışındaki personeline uzaktan çalışmayı yasakladı
Rusya'nın önde gelen teknoloji firmaları arasında yer alan VKontakte, yurt dışında bulunan çalışanlarına uzaktan çalışmayı yasakladı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T15:34+0300
2023-03-01T15:34+0300
2023-03-01T15:34+0300
dünya
vkontakte
uzaktan çalışma
veri güvenliği
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Rus teknoloji devi VKontakte'nin (VK) basın servisi, şirketin yurt dışında bulunan personeline uzaktan çalışmanın yasaklandığını duyurdu.Forbes'un haberine göre açıklamada, çalışanlara verilen uzaktan çalışma alternatifinin korunacağı, ancak kullanıcı verileri de dahil iş akışına tam erişime sahip olmak için artık ülke içinde olmaları gerektiği belirtildi.Açıklamada, "VK personeli ofisten, hibrit formatta ve uzaktan çalışma fırsatına sahip. Aynı zamanda kullanıcı verileriyle çalışmak da dahil olmak üzere tüm erişimler, tam ölçekli uzaktan çalışma, ofisten veya Rusya topraklarında uzaktan çalışmayla mümkün" ifadelerine yer verildi.Daha önce The Bell medya kuruluşu, VK'nın çalışanlarını çalışma yerlerini belirlemeleri ve bunu idari personele onaylatmaları gerektiği konusunda bilgilendirdiğini bildirmişti.Şirketin yaptığı bilgilendirmede, "VK bir Rus şirketi, ürünlerimiz daha çok Rus pazarına odaklanmış durumda. Kullanıcılarla aynı bağlamda olmak ve onların ihtiyaçlarını anlamak bizim için önemli" denilmişti.Veri ve bilişim sistemlerine yönelik kurumsal güvenlik gereklilikleri, genellikle teknoloji şirketlerini verileri ülke içinde tutmaya ya da bu verilere sadece ülke içinde olan çalışanların erişmesine izin vermeye sevk ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221129/snapchat-calisanlarinin-yuzde-80inin-ofisten-calismasini-zorunlu-kilacak-1063950823.html
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vkontakte, uzaktan çalışma, veri güvenliği
vkontakte, uzaktan çalışma, veri güvenliği
Rus teknoloji devi VK, ülke dışındaki personeline uzaktan çalışmayı yasakladı
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Rusya'nın önde gelen teknoloji firmaları arasında yer alan VKontakte, yurt dışında bulunan çalışanlarına uzaktan çalışmayı yasakladı.
Rus teknoloji devi VKontakte'nin (VK) basın servisi, şirketin yurt dışında bulunan personeline uzaktan çalışmanın yasaklandığını duyurdu.
Forbes'un haberine göre açıklamada, çalışanlara verilen uzaktan çalışma alternatifinin korunacağı, ancak kullanıcı verileri de dahil iş akışına tam erişime sahip olmak için artık ülke içinde olmaları gerektiği belirtildi.
Açıklamada, "VK personeli ofisten, hibrit formatta ve uzaktan çalışma fırsatına sahip. Aynı zamanda kullanıcı verileriyle çalışmak da dahil olmak üzere tüm erişimler, tam ölçekli uzaktan çalışma, ofisten veya Rusya topraklarında uzaktan çalışmayla mümkün" ifadelerine yer verildi.
Daha önce The Bell medya kuruluşu, VK'nın çalışanlarını çalışma yerlerini belirlemeleri ve bunu idari personele onaylatmaları gerektiği konusunda bilgilendirdiğini bildirmişti.
Şirketin yaptığı bilgilendirmede, "VK bir Rus şirketi, ürünlerimiz daha çok Rus pazarına odaklanmış durumda. Kullanıcılarla aynı bağlamda olmak ve onların ihtiyaçlarını anlamak bizim için önemli" denilmişti.
Veri ve bilişim sistemlerine yönelik kurumsal güvenlik gereklilikleri, genellikle teknoloji şirketlerini verileri ülke içinde tutmaya ya da bu verilere sadece ülke içinde olan çalışanların erişmesine izin vermeye sevk ediyor.