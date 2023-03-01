PSG ve beIN Başkanı Halifi'ye adam kaçırma ve işkence iddiasıyla Fransa'da soruşturma açıldı
15:38 01.03.2023 (güncellendi: 16:20 01.03.2023)
© AFP 2023 / FRANCK FIFEParis Saint-Germain (PSG) futbol kulübünün Katarlı başkanı Nasser El Khelaifi
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
Katar'ın evsahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ticari yönleri hakkında 'hassas belgeler' üzerinden adam kaçırma ve işkence iddialarıyla ilgili PSG'nin Katarlı Başkanı Nasır el Halifi hakkında Fransa'da soruşturma açıldığı basına yansıdı.
Fransız futbol kulübü Paris Saint-Germain (PSG) ve Katarlı medya kuruluşu beIN'in Başkanı Nasır el Halifi'nin Fransız-Cezayirli lobici Tayeb Benabderrahmane'nin iddiasına göre Katar'da kaçırılıp işkence görmesindeki rolü nedeniyle Fransa'da soruşturulduğu öğrenildi. Fransız haber ajansı AFP'ye göre ocak sonunda açılan soruşturmayı üç yargıç yürütüyor.
Benabderrahmane'nin avukatları "Bu hikayenin gerçek dosyasının sonunda Fransız adaleti tarafından soruşturulmasından çok mutluyuz" dedi.
PSG President Investigated Over Alleged Kidnap & Torture Plot in #Qatar, Reports Say https://t.co/yuf4O910LK pic.twitter.com/HHwveI77a3— Sputnik (@SputnikInt) March 1, 2023
Daha önceki haberlerde Benabderrahmane'nin Ocak 2020'de Katar'da gözaltına alınıp işkence gördüğü, 6 ay boyunca ev hapsinde tutulduğu, ancak bazı 'hassas belgelerle' ilgili gizlilik anlaşmasını zorla imzalamasının ardından Kasım 2020'de serbest bırakıldığı aktarılmıştı. Serbest kaldıktan sonra Katarlı ve Fransız avukatlardan yardım alan Benabderrahmane, gizlilik anlaşmasının iptal edilmesi için işlem başlatmıştı.
Trois juges d'instruction du tribunal de Paris ont été désignés ce lundi pour enquêter sur les accusations d'enlèvement, séquestration et torture d'un lobbyiste franco-algérien qui visent notamment le patron du PSG Nasser al-Khelaïfi https://t.co/jPKpfjLnEQ pic.twitter.com/Mt7fuZ5FLb— L'ÉQUIPE (@lequipe) February 27, 2023
Sözkonusu belgelerin hem 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle hem de Halefi'nin eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke ile yaptığı iddia edilen anlaşma uyarınca beIN'e 2026 ve 2030'da düzenlenecek turnuvaların televizyon yayın haklarının verilmesiyle ilgili olduğu iddia edildi.
İsviçre'de Valcke ile Halifi hakkında 2026 ve 2030 Dünya Kupaları için beIN Media Group'un Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki yayın haklarını genişletmesi konusunda yolsuz anlaşma yapma suçlamasıyla defalarca soruşturma açılmış, savcılık hapis cezaları talep etmişti.
AFP'nin İç Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSI) ve Ulusal Polis Genel Müfettişliği'nden (IGPN) edindiği belgelere göre soruşturmadaki kanıtlar arasında Katar'da Dünya Kupası organizasyonu ve/ya TV haklarının tahsisi ile bağlantılı olarak Halifi'nin metresiyle samimi videoları, Valcke ve Katar Emiri Tamim ben Hamed el Sani ile telefon konuşmaları yar alıyor.
Aynı zamanda beIN Media Group CEO'su olan Halifi geçen yıl iddialara şu yanıtı vermişti:
"Profesyonel suçlulardan bahsediyorsunuz. Hikayelerini ve yalanlarından bile çok avukatlarını değiştirdiler. Bu, medya manipülasyonunun son raddesi. Bu kadar çok insanın yalanlarını ve çelişkilerini inandırıcı bulmasına şaşırdım , ama bugün içinde bulunduğumuz medya dünyası bu. Adalet görevini yapacaktır. Benim küçük profesyonel suçlular hakkında konuşacak zamanım yok."