https://sputniknews.com.tr/20221129/katarin-dunya-kupasi-sorumlusu-icin-sayisi-onemli-degil-insaat-calismalarinda-400-500-isci-oldu-1063970027.html

Katar'ın Dünya Kupası sorumlusu için sayısı önemli değil: 'İnşaat çalışmalarında 400-500 işçi öldü'

Katar'ın Dünya Kupası sorumlusu için sayısı önemli değil: 'İnşaat çalışmalarında 400-500 işçi öldü'

Katar'ın Dünya Kupası Teslim ve Miras Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Thawadi'nin Morgan'a verdiği röportajda, Körfez'in küçük krallığındaki işçi ölümleri... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T16:22+0300

2022-11-29T16:22+0300

2022-11-29T16:58+0300

spor

katar

2022 fifa dünya kupası

piers morgan

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Talk TV'de Piers Morgan'a konuşan Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Başyöneticisi Hassan Al Thawadi, evsahiplikleriyle ilgili eleştirileri yatıştırmaya çalıştı. Katar'ın uzun yıllardır birlikte anıldığı kafala sistemi içinde göçmen işçi ölümleri Aralık 2010'da 2022 Dünya Kupası'nın evsahipliğini kazanmasından beri mercek altına alınırken, Katarlı yetkili, ölen işçilerin sayısından pazardan meyve sebze alır gibi söz etti. Meslekten avukat olan Thawadi, 'Dünya Kupası ile bağlantılı projelerin inşaat çalışmaları sırasında 400-500 göçmen işçinin öldüğünü, kesin sayının elinde olmadığını ve durumun düzeltilmesi gerektiğini kabul ettiklerini' söyledi. Thawadi, Katar'ın sadece stadyum inşaatlarında 37 işle ilgili olmayan ölüm ve 3 iş kazası ölümüne dair resmi açıklamasını da tekrarlayıp "Şeffaf olma taahhüdüne bağlıyız" dedi.The Guardian gazetesi ise Şubat 2021'de yayımladığı analizde, Katar'a Dünya Kupası evsahipliğinin verilmesinden beri Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka'dan 6500'den fazla göçmen işçinin öldüğü sonucuna ulaştığını duyurmuştu. Ölüm kayıtlarında işçilerin yaptıkları işe ve çalıştıkları yere göre sınıflandırılmadığı belirtilmişti. Hükümet açıklamasına göre stadyum inşaatlarında 30 bin yabancı işçi çalıştırıldı. 8 Avrupa ülkesinin milli takım kaptanlarının Katar'ın evsahipliğindeki Dünya Kupası'nda LGBT'nin gökkuşağı renklerinde ve One Love (Tek Sevgi) yazılı kolbantı takma girişiminin engellenmesi, bunun üzerine Alman milli takımı futbolcularının ağızlarını kapayarak protesto pozu vermesi de röportajda gündeme geldi. 'One Love, Katar'ı hedef almak içinse kabul edemeyiz'Thawadi, One Love meselesini şöyle değerlendirdi:"Eğer özellikle Katar'ı hedef almak için yapıldıysa, o zaman bununla ilgili sorunum var. Kalıcı yapılacak bir şeyse ve Avrupa ülkeleri sürekli takacaksa, o zaman bu, onlara bileceği bir şey.”'İslam ülkeleri evsahipliği yapamaz demeye varıyor'"Takımların gelip vaaz vermesi veya açıklama yapması sorun değil, ama siz burada esasen bir etkinliğe evsahipliği yapan bir İslam ülkesini protesto ettiğinizi söylüyorsunuz. Peki bu nereye varıyor? Bu, İslam ülkelerinin hiçbir zaman etkinliklere evsahipliği yapamayacağı anlamına mı geliyor?"'Çok bölücü bir mesaj'"Yani burada, Katar'da bir açıklama yapıyorsanız veya özellikle Katar ve dolayısıyla İslam dünyasını hedef alan açıklama yapıyorsanız, elbette itirazım var. Çok bölücü bir mesaj bırakıyor."'Sarı kart tehdidi FIFA'nın işi'Katarlı yetkili, 8 Avrupa ülkesinin geri adım atmasına neden olan FIFA'nın One Love kolluklu futbolcuya derhal sarı kart gösterme tehdidiyle ilgili de Doha'nın müdahalesinin olmadığını söyledi:"Bu, FIFA'nın kendi içinde aldığı, Avrupa ülkelerine bildirdiği bir karardı ve bir açmaza dönüştü. Bu onların arasında geçen bir tartışmaydı.”'Katar herkes gibi eşcinseller için de güvenli'Eşcinselliğin Katar'da yasak olmasına rağmen eşcinsellerin Katar'da bulunması ve yaşamasının güvenli olduğunda ısrar eden Thawadi, "Katar'da olmak herkes için güvenli, evet. Tartışma götürmez şekilde evet, Piers. Bence Katar'da yaşamak herkes için güvenli, Piers" dedi. 'Sokakta el ele tutuşmaktan ileri gidilmesin'Katar'da eşcinsellerin sevgi gösterisinde bulunmaları halinde ne olacağı sorulduğunda ise Katarlı yetkili şunları söyledi:"Kamuya açık sevgi gösterileri genellikle kültürümüzün bir parçası değildir. Kim olduğunuz veya cinsel kimliğiniz ne olursa olsun, toplum içinde sevgi göstermek kültürümüzün bir parçası değildir.""Bir mantığa dayanarak söylüyorum. Sokaklarda el ele tutuşmak iyidir. Sokaklarda el ele tutuşmak herkes için iyidir.""Kamusal alanda mahrem yakınlık ise kültürümüzün bir parçası değil, biz çok muhafazakar bir kültürüz."'Herkesi buluşturmak için çok çalıştık'Dünya Kupası evsahipliğinden ötürü Katarlılarla Arapların 'çok gururlu' olduğunu belirten Thawadi, şu vurguyu yaptı:"Bizim konumumuzdan ve kişisel pozisyonumdan, her zaman herkese hoşgeldiniz dedik. Dünyanın her yerinden, her kesimden insanın Katar'a gelmesini, Arap dünyasından ve Ortadoğu'dan insanlarla iletişim kurup etkileşimde bulunmasını sağlayan bir ortam yaratmak için çok çalıştık. Belli bazı konularda hemfikir olmasak da bunu yaptık. Herkes hoşgelmiştir.""Mesele şu gerçekle yüzleşmek: Her konuda hemfikir olmayabiliriz, ama yine de birbirimize karşılıklı saygı duyabiliriz ve yine de birlikte kutlama yaparak ilerlemenin bir yolunu bulabiliriz."

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katar, 2022 fifa dünya kupası, piers morgan