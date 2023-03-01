https://sputniknews.com.tr/20230301/pentagon-yolsuzluk-ukraynada-uzun-zamandir-var-olan-bir-sorun-1067664371.html

Pentagon: Yolsuzluk Ukrayna'da uzun zamandır var olan bir sorun

Pentagon: Yolsuzluk Ukrayna'da uzun zamandır var olan bir sorun

ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Colin Kahl, yolsuzluğun Ukrayna'da uzun zamandır var olan bir sorun olduğunu ve Pentagon'un Kiev'e bu sorunu çözmesi için baskı... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T16:35+0300

2023-03-01T16:35+0300

2023-03-01T16:35+0300

ukrayna krizi

yolsuzluk

ukrayna

abd

pentagon

abd temsilciler meclisi

colin kahl

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ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Colin Kahl, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda Ukrayna'ya yardım konulu oturumda açıklamada bulundu.Oturumda Ukrayna'ya Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2022 yolsuzluk sıralamasındaki konumunu iyileştirdiği için övgüde bulunan Demokrat temsilci Joe Courtney, Kahl'dan 'Ukrayna hükümetinin bu yardımın doğru yere gittiğinden emin olma konusuna ne kadar ciddiyetle yaklaştığı' hakkında yorum yapmasını talep etti.'9 yıldır Ukraynalı yetkililerle en çok konuştuğumuz konu yolsuzluk'Kahl, "Ukrayna üzerinde yaklaşık 9 yıldır çalışıyorum ve tüm bu süre boyunca Ukraynalı yetkililerle görüştüğümüz bir numaralı konu yolsuzluk oldu" ifadelerini kullandı.ABD yetkililerinin Kiev'e 'hesap verebilirlik ve şeffaflığın önemini vurgulamaya devam edeceğini' kaydeden Kahl, "Raporlarımızda silahların yerine ulaşmadığına dair herhangi bir delil görmüyoruz. Ukraynalıların kendilerine verilenleri doğru bir şekilde kullandıklarını düşünüyoruz" dedi.Öte yandan Cumhuriyetçi Parti'nin bazı üyeleri, Başkan Joe Biden yönetiminin Amerikalı vergi mükelleflerinin on milyarlarca dolarını Ukrayna ordusunu desteklemek ve hükümetini finanse etmek için kullanarak Ukrayna'ya 'açık çek' yazdığı görüşünü dile getirdi.'Ukraynalıların emekli maaşlarını ödemenin Amerikalılara ne yararı var?'Cumhuriyetçi komisyon üyesi Matt Gaetz, Ukraynalıların emekli maaşlarını ödemenin Amerikan vatandaşlarına nasıl yardımcı olduğunu sorguladı ve olası yolsuzluklarla ilgili endişelerini dile getirdi.Ukrayna'da son dönemde yaşanan yolsuzluk skandallarına ve bazı üst düzey yetkililerin istifa kararlarına işaret eden Gaetz, "Yolsuzlukla mücadele çabalarının uygulanmasına yönelik gayret, büyük oranda ülkemizdeki Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçilerin kontrolünde olmasıyla alakalı görünüyor" değerlendirmesini yaptı.Bununla beraber komisyon huzurunda ifade eden Pentagon Genel Müfettişi Robert Storch da Ukrayna'nın uzun bir 'yolsuzluk mazisi' olduğunu kabul etti.ABD, Rusya'nın askeri harekatının başlamasından bu yana Ukrayna'ya 100 milyar dolardan fazla kaynak ayırdı.Cumhuriyetçiler, silah sevkiyatlarının düzgün bir şekilde takip edilmesi ve denetimin sıkılaştırılması çağrısı yapıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230203/ukraynada-yolsuzluk-baskinlari-yuklu-miktarda-nakit-para-luks-arabalar-ve-saatler-ele-gecirildi--1066537756.html

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