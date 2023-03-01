https://sputniknews.com.tr/20230301/kremlin-rusya-topraklarina-saldiri-duzenlemediklerini-soyleyen-ukrayna-yetkililerine-inanmiyoruz-1067659432.html
Kremlin: Rusya topraklarına saldırı düzenlemediklerini söyleyen Ukrayna yetkililerine inanmıyoruz
Kremlin: Rusya topraklarına saldırı düzenlemediklerini söyleyen Ukrayna yetkililerine inanmıyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna yetkililerinin Kiev’in Rusya topraklarına saldırı düzenlemediklerine ilişkin açıklamalarının doğruluğuna... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T15:10+0300
2023-03-01T15:10+0300
2023-03-01T15:10+0300
ukrayna krizi
rusya
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
mihail podolyak
insansız hava aracı
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak’ın Kiev güçlerinin Rusya topraklarına saldırı düzenlemediği yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya “Ona inanmıyoruz” yanıtını verdi.Podolyak, ülkesinin Rusya topraklarına saldırı düzenlemediğini savunmuştu.Podolyak’ın açıklaması, bir kısmı Ukrayna’ya ait olduğu belirlenen bir dizi insansız hava aracının Moskova yakınları dahil Rusya’nın pek çok kentine saldırı girişiminde bulunmasını izledi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/rusya-kirima-iha-saldirisi-duzenleme-girisimi-onlendi-1067654651.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, mihail podolyak, insansız hava aracı
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, mihail podolyak, insansız hava aracı
Kremlin: Rusya topraklarına saldırı düzenlemediklerini söyleyen Ukrayna yetkililerine inanmıyoruz
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna yetkililerinin Kiev’in Rusya topraklarına saldırı düzenlemediklerine ilişkin açıklamalarının doğruluğuna inanmadıklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak’ın Kiev güçlerinin Rusya topraklarına saldırı düzenlemediği yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya “Ona inanmıyoruz” yanıtını verdi.
Podolyak, ülkesinin Rusya topraklarına saldırı düzenlemediğini savunmuştu.
Podolyak’ın açıklaması, bir kısmı Ukrayna’ya ait olduğu belirlenen bir dizi insansız hava aracının Moskova yakınları dahil Rusya’nın pek çok kentine saldırı girişiminde bulunmasını izledi.