https://sputniknews.com.tr/20230301/kremlin-rusya-topraklarina-saldiri-duzenlemediklerini-soyleyen-ukrayna-yetkililerine-inanmiyoruz-1067659432.html

Kremlin: Rusya topraklarına saldırı düzenlemediklerini söyleyen Ukrayna yetkililerine inanmıyoruz

Kremlin: Rusya topraklarına saldırı düzenlemediklerini söyleyen Ukrayna yetkililerine inanmıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna yetkililerinin Kiev’in Rusya topraklarına saldırı düzenlemediklerine ilişkin açıklamalarının doğruluğuna... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T15:10+0300

2023-03-01T15:10+0300

2023-03-01T15:10+0300

ukrayna krizi

rusya

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

mihail podolyak

insansız hava aracı

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak’ın Kiev güçlerinin Rusya topraklarına saldırı düzenlemediği yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya “Ona inanmıyoruz” yanıtını verdi.Podolyak, ülkesinin Rusya topraklarına saldırı düzenlemediğini savunmuştu.Podolyak’ın açıklaması, bir kısmı Ukrayna’ya ait olduğu belirlenen bir dizi insansız hava aracının Moskova yakınları dahil Rusya’nın pek çok kentine saldırı girişiminde bulunmasını izledi.

https://sputniknews.com.tr/20230301/rusya-kirima-iha-saldirisi-duzenleme-girisimi-onlendi-1067654651.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, mihail podolyak, insansız hava aracı