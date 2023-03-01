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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230301/kremlin-rusya-topraklarina-saldiri-duzenlemediklerini-soyleyen-ukrayna-yetkililerine-inanmiyoruz-1067659432.html
Kremlin: Rusya topraklarına saldırı düzenlemediklerini söyleyen Ukrayna yetkililerine inanmıyoruz
Kremlin: Rusya topraklarına saldırı düzenlemediklerini söyleyen Ukrayna yetkililerine inanmıyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna yetkililerinin Kiev’in Rusya topraklarına saldırı düzenlemediklerine ilişkin açıklamalarının doğruluğuna... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T15:10+0300
2023-03-01T15:10+0300
ukrayna krizi
rusya
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
mihail podolyak
insansız hava aracı
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak’ın Kiev güçlerinin Rusya topraklarına saldırı düzenlemediği yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya “Ona inanmıyoruz” yanıtını verdi.Podolyak, ülkesinin Rusya topraklarına saldırı düzenlemediğini savunmuştu.Podolyak’ın açıklaması, bir kısmı Ukrayna’ya ait olduğu belirlenen bir dizi insansız hava aracının Moskova yakınları dahil Rusya’nın pek çok kentine saldırı girişiminde bulunmasını izledi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/rusya-kirima-iha-saldirisi-duzenleme-girisimi-onlendi-1067654651.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, mihail podolyak, insansız hava aracı
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, mihail podolyak, insansız hava aracı

Kremlin: Rusya topraklarına saldırı düzenlemediklerini söyleyen Ukrayna yetkililerine inanmıyoruz

15:10 01.03.2023
© Sputnik / Алексей Филиппов / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna yetkililerinin Kiev’in Rusya topraklarına saldırı düzenlemediklerine ilişkin açıklamalarının doğruluğuna inanmadıklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak’ın Kiev güçlerinin Rusya topraklarına saldırı düzenlemediği yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya “Ona inanmıyoruz” yanıtını verdi.
Podolyak, ülkesinin Rusya topraklarına saldırı düzenlemediğini savunmuştu.
Podolyak’ın açıklaması, bir kısmı Ukrayna’ya ait olduğu belirlenen bir dizi insansız hava aracının Moskova yakınları dahil Rusya’nın pek çok kentine saldırı girişiminde bulunmasını izledi.
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
Ukrayna krizi
Rusya: Kırım'a İHA saldırısı düzenleme girişimi önlendi
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