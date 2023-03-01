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Kılıçdaroğlu: Adayı 2 Mart'ta belirleriz ama başka tarihte açıklarız
Kılıçdaroğlu: Adayı 2 Mart'ta belirleriz ama başka tarihte açıklarız
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Nasıl ki ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metnini, Anayasa taslağımızı belirledik ve belirlediğimiz başka bir tarihte... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T12:07+0300
2023-03-01T12:07+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı seçimi
deniz zeyrek
güçlendirilmiş parlamenter sistem
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarınki Millet İttifakı toplantısına ilişkin, toplantıda cumhurbaşkanı adayının belirlenebileceğini ama hemen açıklanmayabileceğini söyledi.Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Nasıl ki ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metnini, Anayasa taslağımızı belirledik ve belirlediğimiz başka bir tarihte açıkladık, Cumhurbaşkanı adayını da belirledikten sonra başka bir tarihte açıklarız" ifadelerini kullandı. Zeyrek, yazısında şu bilgileri aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20230301/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-akseneri-ikna-edemedi-iyi-partide-mansur-yavas-lobisi-var-1067635031.html
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kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, deniz zeyrek, güçlendirilmiş parlamenter sistem
kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, deniz zeyrek, güçlendirilmiş parlamenter sistem

Kılıçdaroğlu: Adayı 2 Mart'ta belirleriz ama başka tarihte açıklarız

12:07 01.03.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Ulusal Afet Stratejisi Toplantısında, bilim insanları ile bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Ulusal Afet Stratejisi Toplantısında, bilim insanları ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Nasıl ki ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metnini, Anayasa taslağımızı belirledik ve belirlediğimiz başka bir tarihte açıkladık, Cumhurbaşkanı adayını da belirledikten sonra başka bir tarihte açıklarız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarınki Millet İttifakı toplantısına ilişkin, toplantıda cumhurbaşkanı adayının belirlenebileceğini ama hemen açıklanmayabileceğini söyledi.
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Nasıl ki ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metnini, Anayasa taslağımızı belirledik ve belirlediğimiz başka bir tarihte açıkladık, Cumhurbaşkanı adayını da belirledikten sonra başka bir tarihte açıklarız" ifadelerini kullandı. Zeyrek, yazısında şu bilgileri aktardı:

"AK Parti, CHP ve MHP kulislerinde seçimin ne zaman yapılacağına dair konuşmaları dinleme şansım oldu. Gördüm ki seçim tarihinde bir değişiklik yok: 14 Mayıs. Kılıçdaroğlu, TBMM'deki odasında yaptığımız görüşmede YSK'nın bu tarihe “yetiştiremem, yapamam” gibi gerekçelerle itiraz etme hakkının olmadığına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, YSK'dan böyle bir talep gelirse bunun kabul edilemeyeceğini ifade etti. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı'na ilişkin yarın yapılacak toplantıda adayın belirlenebileceğini ama hemen açıklanmayabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle dedi: “Nasıl ki ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metnini, Anayasa taslağımızı belirledik ve belirlediğimiz başka bir tarihte açıkladık, Cumhurbaşkanı adayını da belirledikten sonra başka bir tarihte açıklarız.”

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