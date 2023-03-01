https://sputniknews.com.tr/20230301/ibbden-depremzede-ogrencilere-ucretsiz-ders-1067638793.html
İBB'den depremzede öğrencilere ücretsiz ders
İBB'den depremzede öğrencilere ücretsiz ders
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği afet bölgelerinden kente gelen öğrencilere, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T10:25+0300
2023-03-01T10:25+0300
2023-03-01T10:25+0300
yaşam
deprem
ders
öğrenci
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İBB Ders Atölyeleri Koordinatörü Bilge Göktürk Duran, yaptığı açıklamada, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle yola çıkarak, kentin 11 noktasında gençlere hizmet verdiklerini söyledi.Atölyelerde, uzman eğitmen kadrosu ve PDR öğretmenleriyle YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere sınav odaklı okul derslerine takviye ve sınavlarla ilgili karşılaşabilecekleri bütün sorunların üstesinden gelmelerini sağlayabilecek eğitim imkanı sunulduğunu dile getiren Duran, öğrencilere yüz yüzenin yanında çevrim içi eğitim de verildiğini belirtti.Duran, LGS'ye girecek öğrencilere matematik, Türkçe, İngilizce, fen bilgisi, YKS'ye girecek öğrencilere de matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe ve edebiyat dersleri verdiklerini, deprem bölgelerinden kente gelen öğrencilerin de Ders Atölyelerinden faydalanabileceğini aktardı.6 Şubat tarihindeki depremden etkilenen ve İstanbul'a gelen öğrencilerin okullarından ve derslerinden mahrum kaldığını, psikolojik olarak da sıkıntı yaşadıklarını belirten Duran, "O sıkıntıları aşmaları ve bu mağduriyetleri giderebilmeleri için Ders Atölyelerimiz, 11 noktada bu arkadaşlarımıza ücretsiz olarak LGS ve YKS hazırlık sürecinde tam bir destek sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.Atölyeler, Fatih, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Sultangazi, Esenler, Eyüpsultan, Şile, Kartal ve Pendik olmak üzere 9 ilçedeki 11 noktada bulunuyor. Öğrenciler, direkt şubelerden veya "dersatolyeleri.ibb.istanbul" internet adresinden kayıt yaptırabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230301/diyarbakir-sanliurfa-kilis-ve-adanada-okullar-acildi-1067638022.html
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deprem, ders, öğrenci, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
deprem, ders, öğrenci, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
İBB'den depremzede öğrencilere ücretsiz ders
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği afet bölgelerinden kente gelen öğrencilere, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanmaları için ücretsiz dersler verecek.
İBB Ders Atölyeleri Koordinatörü Bilge Göktürk Duran, yaptığı açıklamada, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle yola çıkarak, kentin 11 noktasında gençlere hizmet verdiklerini söyledi.
Atölyelerde, uzman eğitmen kadrosu ve PDR öğretmenleriyle YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere sınav odaklı okul derslerine takviye ve sınavlarla ilgili karşılaşabilecekleri bütün sorunların üstesinden gelmelerini sağlayabilecek eğitim imkanı sunulduğunu dile getiren Duran, öğrencilere yüz yüzenin yanında çevrim içi eğitim de verildiğini belirtti.
Duran, LGS'ye girecek öğrencilere matematik, Türkçe, İngilizce, fen bilgisi, YKS'ye girecek öğrencilere de matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe ve edebiyat dersleri verdiklerini, deprem bölgelerinden kente gelen öğrencilerin de Ders Atölyelerinden faydalanabileceğini aktardı.
6 Şubat tarihindeki depremden etkilenen ve İstanbul'a gelen öğrencilerin okullarından ve derslerinden mahrum kaldığını, psikolojik olarak da sıkıntı yaşadıklarını belirten Duran, "O sıkıntıları aşmaları ve bu mağduriyetleri giderebilmeleri için Ders Atölyelerimiz, 11 noktada bu arkadaşlarımıza ücretsiz olarak LGS ve YKS hazırlık sürecinde tam bir destek sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.
Atölyeler, Fatih, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Sultangazi, Esenler, Eyüpsultan, Şile, Kartal ve Pendik olmak üzere 9 ilçedeki 11 noktada bulunuyor. Öğrenciler, direkt şubelerden veya "dersatolyeleri.ibb.istanbul
" internet adresinden kayıt yaptırabiliyor.