https://sputniknews.com.tr/20230301/diyarbakir-sanliurfa-kilis-ve-adanada-okullar-acildi-1067638022.html

Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Adana'da okullar açıldı

Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Adana'da okullar açıldı

Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Adana'da, deprem nedeniyle ara verilen eğitim öğretim yeniden başladı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T10:15+0300

2023-03-01T10:15+0300

2023-03-01T10:15+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

okul

öğrenci

diyarbakır

kilis

şanlıurfa

adana

meb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067637752_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_2125caf2d1146c2b25d52b9fd7af4db3.jpg

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle ara verilen eğitim öğretime Diyarbakır'da yeniden başlanmasıyla 478 bin öğrenci ve 24 bin 316 öğretmen, 1766 okulda dersbaşı yaptı.Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulu öğrencileri de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuştu.Öğrencilerden Irmak Nur Büyüközer, depremden dolayı okullarının tatil olduğunu belirterek, "Okulumuz bugün açıldı. Öğretmen ve arkadaşları gördüğüm için çok mutluyum. Tatilde kitap okuyordum." ifadelerini kullandı.Depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana Kilis'teki öğrenciler de sıralarından uzak kalmıştı.Kent merkezindeki Afife Keçik İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde oyunlar oynadı, arkadaşlarıyla bahçede dolaştı.İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Kilis'in de zarar gören illerin başında geldiğini söyledi.Kilis'te bütün okulların kontrol edildiğini belirten Akkurt, "Küçük aksaklıklar giderildi. Tamirat ve onarımları yapıldı. Öğrencilerimiz için güvenli hale geldikten sonra bugün Sayın Bakanı'mız ve Sayın Vali'mizin onaylarıyla ilimizde eğitim öğretimin bütün kademelerinde bir kısmını ikili eğitim alarak başlamış olduk." diye konuştu.6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından öğrenciler için ders zili çaldı.Haliliye İlçesindeki Yunus Emre Borsa İstanbul İlkokulunda, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış törenine, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Vali Ayhan, yaptığı konuşmada, deprem nedeniyle herkesin büyük acılar yaşadığını ve toplum olarak yara alındığını belirterek, hem bireysel hem de toplumsal açıdan yaraların sarılmaya çalışıldığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230226/depremden-etkilenen-166-bin-238-ogrencinin-nakilleri-yapildi-1067516903.html

diyarbakır

kilis

şanlıurfa

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

okul, öğrenci, diyarbakır, kilis, şanlıurfa, adana, meb