Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/depremden-etkilenen-166-bin-238-ogrencinin-nakilleri-yapildi-1067516903.html
Depremden etkilenen 166 bin 238 öğrencinin nakilleri yapıldı
Depremden etkilenen 166 bin 238 öğrencinin nakilleri yapıldı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden 166 bin 238 öğrencinin, diğer illerdeki okullara nakillerinin... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T14:13+0300
2023-02-26T14:13+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
okul
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen illerimizden 166 bin 238 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Paylaşımda, öğrencilerin nakillerinin yapıldığı bazı illere ilişkin bilgilere de yer verildi.Buna göre, Ankara'ya 22 bin 364, Antalya'ya 16 bin 13, Mersin'e 15 bin 611, İstanbul'a 12 bin 44, Konya'ya 9 bin 522, İzmir'e 6 bin 659, Kayseri'ye 5 bin 421, Muğla'ya 5 bin 66, Bursa'ya 4 bin 765, Aydın'a 4 bin 125 öğrenci nakledildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/yargitaydan-emsal-deprem-karari-yikilan-binaya-yapi-ruhsati-veren-belediye-baskani-suclu-bulundu-1067511519.html
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deprem, okul, meb
deprem, okul, meb

Depremden etkilenen 166 bin 238 öğrencinin nakilleri yapıldı

14:13 26.02.2023
© AA / Cihan DemirciKahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, bugün ders başı yapacak.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, bugün ders başı yapacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© AA / Cihan Demirci
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden 166 bin 238 öğrencinin, diğer illerdeki okullara nakillerinin yapıldığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen illerimizden 166 bin 238 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, öğrencilerin nakillerinin yapıldığı bazı illere ilişkin bilgilere de yer verildi.
Buna göre, Ankara'ya 22 bin 364, Antalya'ya 16 bin 13, Mersin'e 15 bin 611, İstanbul'a 12 bin 44, Konya'ya 9 bin 522, İzmir'e 6 bin 659, Kayseri'ye 5 bin 421, Muğla'ya 5 bin 66, Bursa'ya 4 bin 765, Aydın'a 4 bin 125 öğrenci nakledildi.
Hatay merkezli deprem nedeniyle Antakya ilçesinde daha önceki sarsıntılarda hasar gören 2 katlı iş yerinde çökme meydana geldi. İtfaiye erleri enkaz altında çıkan yangına müdahale ederken, Brezilyalı ekip de yaşam dedektörüyle nabız araması gerçekleştirdi. Yaklaşık 7 saat süren çalışmalar, canlı izine rastlamaması üzerine itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması ile sonlandırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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