https://sputniknews.com.tr/20230226/depremden-etkilenen-166-bin-238-ogrencinin-nakilleri-yapildi-1067516903.html
Depremden etkilenen 166 bin 238 öğrencinin nakilleri yapıldı
Depremden etkilenen 166 bin 238 öğrencinin nakilleri yapıldı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden 166 bin 238 öğrencinin, diğer illerdeki okullara nakillerinin... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T14:13+0300
2023-02-26T14:13+0300
2023-02-26T14:13+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
okul
meb
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen illerimizden 166 bin 238 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Paylaşımda, öğrencilerin nakillerinin yapıldığı bazı illere ilişkin bilgilere de yer verildi.Buna göre, Ankara'ya 22 bin 364, Antalya'ya 16 bin 13, Mersin'e 15 bin 611, İstanbul'a 12 bin 44, Konya'ya 9 bin 522, İzmir'e 6 bin 659, Kayseri'ye 5 bin 421, Muğla'ya 5 bin 66, Bursa'ya 4 bin 765, Aydın'a 4 bin 125 öğrenci nakledildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/yargitaydan-emsal-deprem-karari-yikilan-binaya-yapi-ruhsati-veren-belediye-baskani-suclu-bulundu-1067511519.html
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deprem, okul, meb
Depremden etkilenen 166 bin 238 öğrencinin nakilleri yapıldı
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden 166 bin 238 öğrencinin, diğer illerdeki okullara nakillerinin yapıldığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen illerimizden 166 bin 238 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, öğrencilerin nakillerinin yapıldığı bazı illere ilişkin bilgilere de yer verildi.
Buna göre, Ankara'ya 22 bin 364, Antalya'ya 16 bin 13, Mersin'e 15 bin 611, İstanbul'a 12 bin 44, Konya'ya 9 bin 522, İzmir'e 6 bin 659, Kayseri'ye 5 bin 421, Muğla'ya 5 bin 66, Bursa'ya 4 bin 765, Aydın'a 4 bin 125 öğrenci nakledildi.