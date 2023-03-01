https://sputniknews.com.tr/20230301/gulsen-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1067638681.html

Gülşen için istenen ceza belli oldu

Gülşen için istenen ceza belli oldu

Savcılık, Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

gülşen

şarkıcı

imam hatip

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İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı.Savcılık, Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

https://sputniknews.com.tr/20230116/gulsenden-tazminat-isteyen-imam-hatip-mezununa-mahkemeden-ret-1065797376.html

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Sputnik Türkiye

gülşen, şarkıcı, imam hatip