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https://sputniknews.com.tr/20230301/gulsen-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1067638681.html
Gülşen için istenen ceza belli oldu
Gülşen için istenen ceza belli oldu
Savcılık, Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
gülşen
şarkıcı
imam hatip
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İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı.Savcılık, Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
https://sputniknews.com.tr/20230116/gulsenden-tazminat-isteyen-imam-hatip-mezununa-mahkemeden-ret-1065797376.html
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gülşen, şarkıcı, imam hatip
gülşen, şarkıcı, imam hatip

Gülşen için istenen ceza belli oldu

10:21 01.03.2023 (güncellendi: 10:23 01.03.2023)
© AAGülşen
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Savcılık, Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
Savcılık, Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
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