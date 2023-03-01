https://sputniknews.com.tr/20230301/gulsen-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1067638681.html
Gülşen için istenen ceza belli oldu
Gülşen için istenen ceza belli oldu
Savcılık, Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T10:21+0300
2023-03-01T10:21+0300
2023-03-01T10:23+0300
yaşam
gülşen
şarkıcı
imam hatip
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1f/1060626545_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_280578031b9854c6563db627bbfc7a46.jpg
İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı.Savcılık, Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
https://sputniknews.com.tr/20230116/gulsenden-tazminat-isteyen-imam-hatip-mezununa-mahkemeden-ret-1065797376.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1f/1060626545_74:0:722:486_1920x0_80_0_0_25b24927c20271adf9075f5629069a4d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gülşen, şarkıcı, imam hatip
gülşen, şarkıcı, imam hatip
Gülşen için istenen ceza belli oldu
10:21 01.03.2023 (güncellendi: 10:23 01.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Savcılık, Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
Savcılık, Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.