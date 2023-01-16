https://sputniknews.com.tr/20230116/gulsenden-tazminat-isteyen-imam-hatip-mezununa-mahkemeden-ret-1065797376.html

Gülşen'den tazminat isteyen imam hatip mezununa mahkemeden ret

Gülşen'den tazminat isteyen imam hatip mezununa mahkemeden ret

Furkan Değirmenci adlı imam hatip lisesi mezununun, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Gülşen'e açtığı tazminat davası, mahkeme tarafından reddedildi. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T14:13+0300

2023-01-16T14:13+0300

2023-01-16T14:28+0300

gülşen

tazminat davası

imam hatip

yaşam

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İmam hatip lisesi mezunu Furkan Değirmenci, eski bir konserinde bir çalışma arkadaşına yaptığı şaka yüzünden tutuklanan ve 4 gün Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde kaldıktan sonra serbest kalan şarkıcı Gülşen’e dava açtı.Akşam gazetesinin haberine göre, davaya cevap veren Gülşen'in avukatları Altın Mimir ve Emek Emre, olayın davacı Furkan Değirmenci ile alakasının olmadığını belirterek davanın reddini istedi.'Olayın davacıyla alakasının olmadığına' karan veren İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Değirmenci'nin davasını reddetti.Gülşen, Nisan 2022'deki bir konserinde imam hatiplilere yönelik sözlerinin kaydedilip sosyal medyada yayınlanmasının ardından hedef gösterilmiş ve Ağustos 2022'de tutuklanmıştı. Daha sonra ev hapsi kararıyla serbest kalan şarkıcı Gülşen'in son olarak yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221221/gulsenin-3-yila-kadar-hapis-istemiyle-yargilandagi-durusmasi-ertelendi-1064824849.html

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gülşen, tazminat davası, imam hatip