Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılı için 4.4 trilyon lira geliri olan bütçeyi milletimize kazandırdık
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221221/gulsenin-3-yila-kadar-hapis-istemiyle-yargilandagi-durusmasi-ertelendi-1064824849.html
Gülşen'in 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı duruşması ertelendi
Gülşen'in 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı duruşması ertelendi
Şarkıcı Gülşen'in 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması 1 Mart 2023 tarihine ertelendi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T12:03+0300
2022-12-21T12:03+0300
yaşam
gülşen
duruşma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1a/1062729740_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_9b4781c58b8bdfd3180290b33c270304.jpg
Şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu katılmazken avukatları hazır bulundu. Duruşmaya 3 şikayetçi katıldı. Yurtdışı çıkış yasağının kaldırıldığını hatırlatan Gülşen'in avukatı, güvence bedeli olarak verilen 250 bin liranın iadesini istedi. Mahkeme güvence bedelinin iade edilmesi talebini reddederek, eksiklikleri giderilmesi için duruşmayı 1 Mart 2023 tarihine erteledi. Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcıya gönderdi.'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten 3 yıla kadar hapsi istenmiştiGülşen bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı 26 Ağustos'ta "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı.İtiraz üzerine 29 Ağustos'ta tahliye edilen Gülşen'e ev hapsi adli kontrol şartı uygulanmıştı. Gülşen hakkındaki ev hapsi kararı ise 12 Eylül'de kaldırılmıştı.Şarkıcı Gülşen hakkında hazırlanan iddianamede 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.Sahnelere geri döndüİmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz gün sahne aldı. 12 Eylül'de ev hapsi kaldırılan Gülşen, 117 gün sonra konser verdi. Gülşen, yaşananların ardından Ataşehir'deki bir mekanda ilk kez sahne aldı. Şarkıcının sahne aldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1a/1062729740_109:0:709:450_1920x0_80_0_0_5e836ed3ac407df641d860dbcc93421c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gülşen, duruşma
gülşen, duruşma

Gülşen'in 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı duruşması ertelendi

12:03 21.12.2022
© DHAGülşen
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© DHA
Abone olTelegram
Şarkıcı Gülşen'in 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması 1 Mart 2023 tarihine ertelendi.
Şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü.
İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu katılmazken avukatları hazır bulundu.
Duruşmaya 3 şikayetçi katıldı. Yurtdışı çıkış yasağının kaldırıldığını hatırlatan Gülşen'in avukatı, güvence bedeli olarak verilen 250 bin liranın iadesini istedi.
Mahkeme güvence bedelinin iade edilmesi talebini reddederek, eksiklikleri giderilmesi için duruşmayı 1 Mart 2023 tarihine erteledi.
Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcıya gönderdi.

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten 3 yıla kadar hapsi istenmişti

Gülşen bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı 26 Ağustos'ta "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı.
İtiraz üzerine 29 Ağustos'ta tahliye edilen Gülşen'e ev hapsi adli kontrol şartı uygulanmıştı. Gülşen hakkındaki ev hapsi kararı ise 12 Eylül'de kaldırılmıştı.
Şarkıcı Gülşen hakkında hazırlanan iddianamede 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sahnelere geri döndü

İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz gün sahne aldı. 12 Eylül'de ev hapsi kaldırılan Gülşen, 117 gün sonra konser verdi. Gülşen, yaşananların ardından Ataşehir'deki bir mekanda ilk kez sahne aldı. Şarkıcının sahne aldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала