https://sputniknews.com.tr/20221221/gulsenin-3-yila-kadar-hapis-istemiyle-yargilandagi-durusmasi-ertelendi-1064824849.html

Gülşen'in 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı duruşması ertelendi

Gülşen'in 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı duruşması ertelendi

Şarkıcı Gülşen'in 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması 1 Mart 2023 tarihine ertelendi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

gülşen

duruşma

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Şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu katılmazken avukatları hazır bulundu. Duruşmaya 3 şikayetçi katıldı. Yurtdışı çıkış yasağının kaldırıldığını hatırlatan Gülşen'in avukatı, güvence bedeli olarak verilen 250 bin liranın iadesini istedi. Mahkeme güvence bedelinin iade edilmesi talebini reddederek, eksiklikleri giderilmesi için duruşmayı 1 Mart 2023 tarihine erteledi. Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcıya gönderdi.'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten 3 yıla kadar hapsi istenmiştiGülşen bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı 26 Ağustos'ta "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı.İtiraz üzerine 29 Ağustos'ta tahliye edilen Gülşen'e ev hapsi adli kontrol şartı uygulanmıştı. Gülşen hakkındaki ev hapsi kararı ise 12 Eylül'de kaldırılmıştı.Şarkıcı Gülşen hakkında hazırlanan iddianamede 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.Sahnelere geri döndüİmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz gün sahne aldı. 12 Eylül'de ev hapsi kaldırılan Gülşen, 117 gün sonra konser verdi. Gülşen, yaşananların ardından Ataşehir'deki bir mekanda ilk kez sahne aldı. Şarkıcının sahne aldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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