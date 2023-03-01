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Fenerbahçe'den deplasman yasağıyla ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu
Fenerbahçe'den deplasman yasağıyla ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu
Fenerbahçe Kulübü, Kayserispor deplasmanında sarı-lacivertli taraftarların stada alınayacağı kararıyla ilgili tebligatın kendilerine ulaştığını açıkladı... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T11:40+0300
2023-03-01T11:40+0300
türkiye
fenerbahçe
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Fenerbahçe, Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında misafir takım taraftarının tribünlere alınmaması kararı üzerine yürütmeyi durdurma başvurusu yapacağını açıkladı.Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında güvenlik gerekçesiyle sarı-lacivertlilerin müsabaka tribününe girmemesi yönünde karar almıştı.Bunun üzerine Fenerbahçe'nin internet sitesinden, "Bu karar kabul edilemezdir" başlığıyla yazılı bir açıklamada bulundu. Ardından Kayserispor cephesi ise alınan kararın doğru ve yerinde olduğunu savunarak yazılı bir açıklama yaptı.Sarı-lacivertli ekip, yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaklarını şu sözlerle ifade etti:"Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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fenerbahçe, mahkeme

Fenerbahçe'den deplasman yasağıyla ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu

11:40 01.03.2023
© DHAFenerbahçe logo
Fenerbahçe logo - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© DHA
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Fenerbahçe Kulübü, Kayserispor deplasmanında sarı-lacivertli taraftarların stada alınayacağı kararıyla ilgili tebligatın kendilerine ulaştığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda kararla ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapılacağı belirtildi.
Fenerbahçe, Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında misafir takım taraftarının tribünlere alınmaması kararı üzerine yürütmeyi durdurma başvurusu yapacağını açıkladı.
Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında güvenlik gerekçesiyle sarı-lacivertlilerin müsabaka tribününe girmemesi yönünde karar almıştı.
Bunun üzerine Fenerbahçe'nin internet sitesinden, "Bu karar kabul edilemezdir" başlığıyla yazılı bir açıklamada bulundu. Ardından Kayserispor cephesi ise alınan kararın doğru ve yerinde olduğunu savunarak yazılı bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli ekip, yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaklarını şu sözlerle ifade etti:
"Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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