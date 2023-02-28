https://sputniknews.com.tr/20230228/kayserispor---fenerbahce-macina-deplasman-seyircisi-alinmayacak-1067598956.html
Kayserispor-Fenerbahçe maçına sarı lacivertli takım taraftarları alınmayacak
Kayserispor-Fenerbahçe maçına sarı lacivertli takım taraftarları alınmayacak
Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta deplasman seyiricisi alınmayacak. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T13:35+0300
2023-02-28T13:35+0300
2023-02-28T14:16+0300
türkiye
fenerbahçe
kayserispor
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4 Mart Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçına Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararıyla Fenerbahçe taraftarı alınmayacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 20 gün içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler, ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklar. Öte yandan Kayserispor biletleri, Fenerbahçe logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecek.Fenerbahçe: Bu karar kabul edilemezFenerbahçe Kulübü, seyircisiz oynatma kararının kabul edilemez olduğunu belirterek, alınan kararın sportif kriterlere uymadığını bildirdi.
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fenerbahçe, kayserispor
Kayserispor-Fenerbahçe maçına sarı lacivertli takım taraftarları alınmayacak
13:35 28.02.2023 (güncellendi: 14:16 28.02.2023) Abone ol
Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta deplasman seyiricisi alınmayacak.
4 Mart Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçına Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararıyla Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.
Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 20 gün içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler, ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklar.
Öte yandan Kayserispor biletleri, Fenerbahçe logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecek.
Fenerbahçe: Bu karar kabul edilemez
Fenerbahçe Kulübü, seyircisiz oynatma kararının kabul edilemez olduğunu belirterek, alınan kararın sportif kriterlere uymadığını bildirdi.