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Kayserispor-Fenerbahçe maçına sarı lacivertli takım taraftarları alınmayacak
Kayserispor-Fenerbahçe maçına sarı lacivertli takım taraftarları alınmayacak
Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta deplasman seyiricisi alınmayacak. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
fenerbahçe
kayserispor
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4 Mart Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçına Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararıyla Fenerbahçe taraftarı alınmayacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 20 gün içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler, ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklar. Öte yandan Kayserispor biletleri, Fenerbahçe logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecek.Fenerbahçe: Bu karar kabul edilemezFenerbahçe Kulübü, seyircisiz oynatma kararının kabul edilemez olduğunu belirterek, alınan kararın sportif kriterlere uymadığını bildirdi.
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fenerbahçe, kayserispor
fenerbahçe, kayserispor

Kayserispor-Fenerbahçe maçına sarı lacivertli takım taraftarları alınmayacak

13:35 28.02.2023 (güncellendi: 14:16 28.02.2023)
© İHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© İHA
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Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta deplasman seyiricisi alınmayacak.
4 Mart Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçına Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararıyla Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.
Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 20 gün içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler, ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklar.
Öte yandan Kayserispor biletleri, Fenerbahçe logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecek.

Fenerbahçe: Bu karar kabul edilemez

Fenerbahçe Kulübü, seyircisiz oynatma kararının kabul edilemez olduğunu belirterek, alınan kararın sportif kriterlere uymadığını bildirdi.
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