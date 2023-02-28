https://sputniknews.com.tr/20230228/kayserispor---fenerbahce-macina-deplasman-seyircisi-alinmayacak-1067598956.html

Kayserispor-Fenerbahçe maçına sarı lacivertli takım taraftarları alınmayacak

Kayserispor-Fenerbahçe maçına sarı lacivertli takım taraftarları alınmayacak

Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta deplasman seyiricisi alınmayacak. 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T13:35+0300

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türkiye

fenerbahçe

kayserispor

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4 Mart Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçına Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararıyla Fenerbahçe taraftarı alınmayacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 20 gün içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler, ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklar. Öte yandan Kayserispor biletleri, Fenerbahçe logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecek.Fenerbahçe: Bu karar kabul edilemezFenerbahçe Kulübü, seyircisiz oynatma kararının kabul edilemez olduğunu belirterek, alınan kararın sportif kriterlere uymadığını bildirdi.

türkiye

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fenerbahçe, kayserispor