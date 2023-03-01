https://sputniknews.com.tr/20230301/fbi-direktoru-degerlendirmemize-gore-kovidin-en-olasi-cikis-sebebi-cin-laboratuvarindaki-kaza-1067638933.html
FBI Direktörü: Değerlendirmemize göre Kovid'in en olası çıkış sebebi Çin laboratuvarındaki kaza
FBI Direktörü: Değerlendirmemize göre Kovid'in en olası çıkış sebebi Çin laboratuvarındaki kaza
ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, medayaya, değerlendirmelerinin Kovid-19 pandemisinin muhtemelen Çin'in Vuhan kentindeki... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T10:26+0300
2023-03-01T10:26+0300
2023-03-01T10:46+0300
koronavirüs
çin
abd
etnik köken
kaynak
vuhan
kovid-19
laboratuvar
biyolojik laboratuvar
test
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Biden yönetimi, Çin 'casus' balonu krizinin elinde patlamasının ardından Çin'in Rusya'ya silah vereceği iddialarına Pekin'den Ukrayna barış planı cevabını alması sonrası Kovid defterlerini yeniden açtı. Fox News'a konuşan Christopher Wray, başında olduğu FBI'ın Kovid-19 pandemisinin büyük olasılıkla Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvarda meydana gelen bir olaydan kaynaklandığına inandığını söyledi. Wray, Vuhan Viroloji Enstitüsü'ne atıfla "FBI, bir süredir pandeminin kökenini büyük olasılıkla Vuhan'daki potansiyel bir laboratuvar olayı olarak değerlendiriyor" dedi. Öncesinde ulusal biyoaraştırma laboratuvarlarından oluşan bir ağ yürüten ABD Enerji Bakanlığı'nın 'pandeminin en olası nedeninin Çin laboratuvarından sızıntı olarak belirlediğine' dair haberler çıktı. Ardından ABD medyası, 'Enerji Bakanlığı'nın, pandeminin Vuhan'daki laboratuvardaki bir test tüpünden çıktığı iddiaları konusunda FBI'a katıldığını' yazdı.Ancak Amerikan istihbarat topluluğundaki kurumların çoğu, koronavirüsün dünyada doğal olarak ortaya çıktığı görüşünde. Kısa süre önce Beyaz Saray'dan 'ABD istihbarat topluluğunun koronavirüsün kökenleri konusunda fikir birliğine varmadığı' açıklaması geldi. Başkan Joe Biden, ABD istihbarat topluluğuna, Kongre'ye bu konuda ilave değerlendirme sunmaya devam etme talimatını verdi.'Çin hükümeti engellemek ve karartmak için elinden geleni yapıyor'Pekin'i Washington'ın pandeminin nedenlerini araştırma çabalarını durdurmaya çalışmakla da suçlayan FBI Direktörü, "Çin hükümeti... buradaki işi, bizim yaptığımız işi, hükümetimizin ve yakın yabancı ortaklarımızın yaptığı işi engellemek ve karartmak için elinden geleni ardına koymuyor. Ve bu herkes için talihsiz bir durum" dedi. 'Karalama kampanyası'Pandeminin kaynağının Çin'in biyolojik araştırma programının olabileceği yönündeki iddialara defalarca sert tepki göstermiş Pekin, son iddiayı 'karalama kampanyası' olarak niteleyerek kesin dille yalanladı.2021 tarihli ABD istihbarat raporu, koronavirüsün Vuhan'da ilk dolaşıma girme tarihinin en geç Kasım 2019 olduğu sonucuna varmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsü Mart 2020'de pandemi ilan etmişti.
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çin, abd, etnik köken, kaynak, vuhan, kovid-19, laboratuvar, biyolojik laboratuvar, test, tüp, fbi, christopher wray
çin, abd, etnik köken, kaynak, vuhan, kovid-19, laboratuvar, biyolojik laboratuvar, test, tüp, fbi, christopher wray
FBI Direktörü: Değerlendirmemize göre Kovid'in en olası çıkış sebebi Çin laboratuvarındaki kaza
10:26 01.03.2023 (güncellendi: 10:46 01.03.2023) Abone ol
ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, medayaya, değerlendirmelerinin Kovid-19 pandemisinin muhtemelen Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvarda meydana gelen bir olaydan kaynaklandığı yönünde olduğunu söyledi. FBI sosyal medyada "Büro'nun değerlendirmesinin bu yönde olduğu Wray tarafından doğrulandı" paylaşımını yaptı.
Biden yönetimi, Çin 'casus' balonu krizinin elinde patlamasının ardından Çin'in Rusya'ya silah vereceği iddialarına Pekin'den Ukrayna barış planı cevabını alması sonrası Kovid defterlerini yeniden açtı. Fox News'a konuşan Christopher Wray, başında olduğu FBI'ın Kovid-19 pandemisinin büyük olasılıkla Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvarda meydana gelen bir olaydan kaynaklandığına inandığını söyledi.
Wray, Vuhan Viroloji Enstitüsü'ne atıfla "FBI, bir süredir pandeminin kökenini büyük olasılıkla Vuhan'daki potansiyel bir laboratuvar olayı olarak değerlendiriyor" dedi.
Öncesinde ulusal biyoaraştırma laboratuvarlarından oluşan bir ağ yürüten ABD Enerji Bakanlığı'nın 'pandeminin en olası nedeninin Çin laboratuvarından sızıntı olarak belirlediğine' dair haberler çıktı. Ardından ABD medyası, 'Enerji Bakanlığı'nın, pandeminin Vuhan'daki laboratuvardaki bir test tüpünden çıktığı iddiaları konusunda FBI'a katıldığını' yazdı.
Ancak Amerikan istihbarat topluluğundaki kurumların çoğu, koronavirüsün dünyada doğal olarak ortaya çıktığı görüşünde. Kısa süre önce Beyaz Saray'dan 'ABD istihbarat topluluğunun koronavirüsün kökenleri konusunda fikir birliğine varmadığı' açıklaması geldi. Başkan Joe Biden, ABD istihbarat topluluğuna, Kongre'ye bu konuda ilave değerlendirme sunmaya devam etme talimatını verdi.
'Çin hükümeti engellemek ve karartmak için elinden geleni yapıyor'
Pekin'i Washington'ın pandeminin nedenlerini araştırma çabalarını durdurmaya çalışmakla da suçlayan FBI Direktörü, "Çin hükümeti... buradaki işi, bizim yaptığımız işi, hükümetimizin ve yakın yabancı ortaklarımızın yaptığı işi engellemek ve karartmak için elinden geleni ardına koymuyor. Ve bu herkes için talihsiz bir durum" dedi.
'Karalama kampanyası'
Pandeminin kaynağının Çin'in biyolojik araştırma programının olabileceği yönündeki iddialara defalarca sert tepki göstermiş Pekin, son iddiayı 'karalama kampanyası' olarak niteleyerek kesin dille yalanladı.
2021 tarihli ABD istihbarat raporu, koronavirüsün Vuhan'da ilk dolaşıma girme tarihinin en geç Kasım 2019 olduğu sonucuna varmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsü Mart 2020'de pandemi ilan etmişti.