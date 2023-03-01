Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/elbistanda-deprem-sorusturmasinda-1-insaat-muhendisi-tutuklandi-1067679739.html
Elbistan'da deprem soruşturmasında 1 inşaat mühendisi tutuklandı
Elbistan'da deprem soruşturmasında 1 inşaat mühendisi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının depremde yıkılan ve ölümlerin yaşandığı binalarla ilgili soruşturmaları çerçevesinde 1 inşaat mühendisi... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T22:00+0300
2023-03-01T22:00+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
tutuklama
deprem
mühendis
inşaat
elbistan
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Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar titizlikle sürdürülüyor. Elbistan Adliyesi'nde cumhuriyet savcıları nezaretinde kurulan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerinin dahil olduğu ‘Deprem Suçları Soruşturma Bürosu', çok sayıda şüpheli ile ilgili hiçbir detayı atlamadan çalışıyor. Yürüyen soruşturmalar çerçevesinde çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şahıslardan M.B.A., Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'ndaki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. İnşaat mühendisi olduğu öğrenilen M.B.A. çıkarıldığı mahkemece bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan tutuklanarak Kayseri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. M.B.A.'nın sorumluluğunu üstlendiği inşaatlarda 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Diğer yandan Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devam eden soruşturmalarla ilgili 14 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uyguladığı öğrenildi. Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nun, soruşturmaların ivedilikle sonuçlandırılması için aralıksız çalıştığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/caldigi-konteyneri-depremzedeye-satan-dolandirici-tutuklandi-1067644222.html
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türkiye, tutuklama, deprem, mühendis, inşaat, elbistan
türkiye, tutuklama, deprem, mühendis, inşaat, elbistan

Elbistan'da deprem soruşturmasında 1 inşaat mühendisi tutuklandı

22:00 01.03.2023
© İHAKahramanmaraş'ta Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının depremde yıkılan ve ölümlerin yaşandığı binalarla ilgili soruşturmaları çerçevesinde 1 inşaat mühendisi mahkemece tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının depremde yıkılan ve ölümlerin yaşandığı binalarla ilgili soruşturmaları çerçevesinde 1 inşaat mühendisi mahkemece tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© İHA
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Kahramanmaraş'ta Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının depremde yıkılan ve ölümlerin yaşandığı binalarla ilgili soruşturmaları çerçevesinde 1 inşaat mühendisi mahkemece tutuklandı.
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar titizlikle sürdürülüyor. Elbistan Adliyesi'nde cumhuriyet savcıları nezaretinde kurulan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerinin dahil olduğu ‘Deprem Suçları Soruşturma Bürosu', çok sayıda şüpheli ile ilgili hiçbir detayı atlamadan çalışıyor.
Yürüyen soruşturmalar çerçevesinde çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şahıslardan M.B.A., Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'ndaki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.
İnşaat mühendisi olduğu öğrenilen M.B.A. çıkarıldığı mahkemece bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan tutuklanarak Kayseri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
M.B.A.'nın sorumluluğunu üstlendiği inşaatlarda 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Diğer yandan Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devam eden soruşturmalarla ilgili 14 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uyguladığı öğrenildi.
Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nun, soruşturmaların ivedilikle sonuçlandırılması için aralıksız çalıştığı belirtildi.
Adana’da bir şahıs, depremde evi hasar gören vatandaşı başkasına ait konteyneri 13 bin TL’ye satarak dolandırdı. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
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