https://sputniknews.com.tr/20230301/depremde-dag-daga-kavustu-dogal-gol-olustu-1067660446.html

Depremde dağ dağa kavuştu, doğal göl oluştu

Depremde dağ dağa kavuştu, doğal göl oluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 2 dakika süren sarsıntı anında birleşen iki dağı 23 günde ayıramadılar. Dere yatağını dolduran kaya ve topraklar... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T15:28+0300

2023-03-01T15:28+0300

2023-03-01T15:43+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

göl

dağ

deprem

islahiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067659910_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_1a8558be5c36499bc46274c1e6a319d3.jpg

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde yaklaşık 2 dakika süren sarsıntılardan en fazla etkilenen yerler arasında bulunan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde İdilli ve Değirmencik Mahalleri arasında bulunan 2 dağ birleşmişti. Dağlardan kopan dev kaya ve toprak parçalarının İdilli mahalle yoluna ve İdilli dersine akması sonucu yol trafiğe tamamen kapandı.Daha önceden yol ve piknik alanı olarak kullanılan bölümde ise doğal göl oluştu. Bölgede bulunan elektrik direkleri ve ağaçlar da suların altında kaldı. Kopan dev kaya parçaları ve zarar gören ağaçlar ile elektrik direkleri dehşetin boyutunu gözler önüne sererken, oluşan doğal gölet ise seyrine doyum olmayan manzaraya neden oldu.Depremin hemen ardından ulaşıma kapanan İdilli mahalle yolunda yeniden açılması için çalışma başlatılırken, 23 günde yolun çok az kısmı ve suyun akışını sağlayacak kanal açılabildi. Çalışmalar esnasında devam eden heyelan nedeniyle yolu ve dere yatağını dolduran dev kaya ve toprakların az bir kısmı açılabildi. Yolun diğer tarafında oluşan göletin de olumsuz etkilediği dağları ayırma çalışmasının aylarca sürebileceği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230224/canli-yuzyilin-afetinde-19-gun-deprem-bolgesi-3-dakikada-bir-sallanmaya-devam-ediyor-1067444810.html

islahiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

göl, dağ, deprem, islahiye