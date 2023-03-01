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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/depremde-dag-daga-kavustu-dogal-gol-olustu-1067660446.html
Depremde dağ dağa kavuştu, doğal göl oluştu
Depremde dağ dağa kavuştu, doğal göl oluştu
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 2 dakika süren sarsıntı anında birleşen iki dağı 23 günde ayıramadılar. Dere yatağını dolduran kaya ve topraklar... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T15:28+0300
2023-03-01T15:43+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
göl
dağ
deprem
islahiye
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde yaklaşık 2 dakika süren sarsıntılardan en fazla etkilenen yerler arasında bulunan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde İdilli ve Değirmencik Mahalleri arasında bulunan 2 dağ birleşmişti. Dağlardan kopan dev kaya ve toprak parçalarının İdilli mahalle yoluna ve İdilli dersine akması sonucu yol trafiğe tamamen kapandı.Daha önceden yol ve piknik alanı olarak kullanılan bölümde ise doğal göl oluştu. Bölgede bulunan elektrik direkleri ve ağaçlar da suların altında kaldı. Kopan dev kaya parçaları ve zarar gören ağaçlar ile elektrik direkleri dehşetin boyutunu gözler önüne sererken, oluşan doğal gölet ise seyrine doyum olmayan manzaraya neden oldu.Depremin hemen ardından ulaşıma kapanan İdilli mahalle yolunda yeniden açılması için çalışma başlatılırken, 23 günde yolun çok az kısmı ve suyun akışını sağlayacak kanal açılabildi. Çalışmalar esnasında devam eden heyelan nedeniyle yolu ve dere yatağını dolduran dev kaya ve toprakların az bir kısmı açılabildi. Yolun diğer tarafında oluşan göletin de olumsuz etkilediği dağları ayırma çalışmasının aylarca sürebileceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/canli-yuzyilin-afetinde-19-gun-deprem-bolgesi-3-dakikada-bir-sallanmaya-devam-ediyor-1067444810.html
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göl, dağ, deprem, islahiye
göl, dağ, deprem, islahiye

Depremde dağ dağa kavuştu, doğal göl oluştu

15:28 01.03.2023 (güncellendi: 15:43 01.03.2023)
© İHAKahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 2 dakika süren sarsıntı anında birleşen iki dağ
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 2 dakika süren sarsıntı anında birleşen iki dağ - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© İHA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 2 dakika süren sarsıntı anında birleşen iki dağı 23 günde ayıramadılar. Dere yatağını dolduran kaya ve topraklar nedeniyle bölgede oluşan doğal göl, manzarası ile görenleri etkiliyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde yaklaşık 2 dakika süren sarsıntılardan en fazla etkilenen yerler arasında bulunan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde İdilli ve Değirmencik Mahalleri arasında bulunan 2 dağ birleşmişti. Dağlardan kopan dev kaya ve toprak parçalarının İdilli mahalle yoluna ve İdilli dersine akması sonucu yol trafiğe tamamen kapandı.
Daha önceden yol ve piknik alanı olarak kullanılan bölümde ise doğal göl oluştu. Bölgede bulunan elektrik direkleri ve ağaçlar da suların altında kaldı. Kopan dev kaya parçaları ve zarar gören ağaçlar ile elektrik direkleri dehşetin boyutunu gözler önüne sererken, oluşan doğal gölet ise seyrine doyum olmayan manzaraya neden oldu.
© İHAKahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 2 dakika süren sarsıntı anında birleşen iki dağı 23 günde ayıramadılar.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 2 dakika süren sarsıntı anında birleşen iki dağı 23 günde ayıramadılar. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 2 dakika süren sarsıntı anında birleşen iki dağı 23 günde ayıramadılar.
© İHA
Depremin hemen ardından ulaşıma kapanan İdilli mahalle yolunda yeniden açılması için çalışma başlatılırken, 23 günde yolun çok az kısmı ve suyun akışını sağlayacak kanal açılabildi. Çalışmalar esnasında devam eden heyelan nedeniyle yolu ve dere yatağını dolduran dev kaya ve toprakların az bir kısmı açılabildi. Yolun diğer tarafında oluşan göletin de olumsuz etkilediği dağları ayırma çalışmasının aylarca sürebileceği belirtildi.
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