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https://sputniknews.com.tr/20230301/cavusoglundan-yunan-mevkidasi-dendiasa-taziye-telefonu-1067641166.html
Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a taziye telefonu
Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a taziye telefonu
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Yunanistan’da dün gece meydana gelen... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T11:21+0300
2023-03-01T11:21+0300
dünya
yunanistan
türkiye
tren kazası
nikos dendias
mevlüt çavuşoğlu
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede Çavuşoğlu, Dendias'a Yunanistan'da dün gece meydana gelen tren kazası nedeniyle taziyesini iletti.
https://sputniknews.com.tr/20230301/yunanistanda-tren-kazasi-en-az-16-olu-85-yarali--1067631634.html
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yunanistan, türkiye, tren kazası, nikos dendias, mevlüt çavuşoğlu
yunanistan, türkiye, tren kazası, nikos dendias, mevlüt çavuşoğlu

Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a taziye telefonu

11:21 01.03.2023
© AA / Fatih AktaşÇavuşoğlu ve Dendias
Çavuşoğlu ve Dendias - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AA / Fatih Aktaş
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Yunanistan’da dün gece meydana gelen tren kazası nedeniyle taziye mesajını iletti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede Çavuşoğlu, Dendias'a Yunanistan'da dün gece meydana gelen tren kazası nedeniyle taziyesini iletti.
Yunanistan'ın Larissa kentinde iki tren çarpıştı. Söz konusu kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi de yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
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Yunanistan'da tren kazası: En az 32 ölü, 85 yaralı
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