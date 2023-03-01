https://sputniknews.com.tr/20230301/cavusoglundan-yunan-mevkidasi-dendiasa-taziye-telefonu-1067641166.html
Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a taziye telefonu
Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a taziye telefonu
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Yunanistan’da dün gece meydana gelen... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T11:21+0300
2023-03-01T11:21+0300
2023-03-01T11:21+0300
dünya
yunanistan
türkiye
tren kazası
nikos dendias
mevlüt çavuşoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/10/1044291077_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_68b52ba1f4878b20d4e6bc9e1526d30a.jpg
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede Çavuşoğlu, Dendias'a Yunanistan'da dün gece meydana gelen tren kazası nedeniyle taziyesini iletti.
https://sputniknews.com.tr/20230301/yunanistanda-tren-kazasi-en-az-16-olu-85-yarali--1067631634.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/10/1044291077_59:0:1128:802_1920x0_80_0_0_30460c32f4c9802499e8d0c353e6133d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, türkiye, tren kazası, nikos dendias, mevlüt çavuşoğlu
yunanistan, türkiye, tren kazası, nikos dendias, mevlüt çavuşoğlu
Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a taziye telefonu
Abone ol
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Yunanistan’da dün gece meydana gelen tren kazası nedeniyle taziye mesajını iletti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede Çavuşoğlu, Dendias'a Yunanistan'da dün gece meydana gelen tren kazası nedeniyle taziyesini iletti.