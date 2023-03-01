https://sputniknews.com.tr/20230301/yunanistanda-tren-kazasi-en-az-16-olu-85-yarali--1067631634.html
Yunanistan'da tren kazası: En az 16 ölü, 85 yaralı
Yunanistan'da tren kazası: En az 16 ölü, 85 yaralı
Yunanistan'ın Larissa kentinde 2 tren çarpıştı. Söz konusu kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi de yaralandı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T04:43+0300
2023-03-01T04:43+0300
2023-03-01T05:40+0300
dünya
yunanistan
tren
kaza
tren kazası
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yaralı
avrupa
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Yunanistan'ın kuzeyindeki Larissa kentinde 2 trenin çarpıştığı kazada, birkaç vagon raydan çıktı ve bunlardan en az üçü alev aldı.Larissa'nın 22 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Tempe'ye bağlı Evangelismos kasabası yakınlarında 23.14 sıralarında meydana gelen kazada, 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı belirlendi.Kurtarma operasyonlarının devam ettiğini söyleyen bir itfaiye sözcüsü, yaralılardan en az 25'inde yanık ve uzuv kaybı gibi ciddi yaralanmalar olduğunu aktardı.
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yunanistan, tren, kaza, tren kazası, ölü, yaralı, avrupa
yunanistan, tren, kaza, tren kazası, ölü, yaralı, avrupa
Yunanistan'da tren kazası: En az 16 ölü, 85 yaralı
04:43 01.03.2023 (güncellendi: 05:40 01.03.2023) Abone ol
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Yunanistan'ın Larissa kentinde 2 tren çarpıştı. Söz konusu kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi de yaralandı.
Yunanistan'ın kuzeyindeki Larissa kentinde 2 trenin çarpıştığı kazada, birkaç vagon raydan çıktı ve bunlardan en az üçü alev aldı.
Larissa'nın 22 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Tempe'ye bağlı Evangelismos kasabası yakınlarında 23.14 sıralarında meydana gelen kazada, 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı belirlendi.
Kurtarma operasyonlarının devam ettiğini söyleyen bir itfaiye sözcüsü, yaralılardan en az 25'inde yanık ve uzuv kaybı gibi ciddi yaralanmalar olduğunu aktardı.