https://sputniknews.com.tr/20230301/yunanistanda-tren-kazasi-en-az-16-olu-85-yarali--1067631634.html

Yunanistan'da tren kazası: En az 16 ölü, 85 yaralı

Yunanistan'da tren kazası: En az 16 ölü, 85 yaralı

Yunanistan'ın Larissa kentinde 2 tren çarpıştı. Söz konusu kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi de yaralandı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T04:43+0300

2023-03-01T04:43+0300

2023-03-01T05:40+0300

dünya

yunanistan

tren

kaza

tren kazası

ölü

yaralı

avrupa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067631812_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_298149543e9c390cba639d77c13dd7a5.png

Yunanistan'ın kuzeyindeki Larissa kentinde 2 trenin çarpıştığı kazada, birkaç vagon raydan çıktı ve bunlardan en az üçü alev aldı.Larissa'nın 22 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Tempe'ye bağlı Evangelismos kasabası yakınlarında 23.14 sıralarında meydana gelen kazada, 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı belirlendi.Kurtarma operasyonlarının devam ettiğini söyleyen bir itfaiye sözcüsü, yaralılardan en az 25'inde yanık ve uzuv kaybı gibi ciddi yaralanmalar olduğunu aktardı.

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan, tren, kaza, tren kazası, ölü, yaralı, avrupa