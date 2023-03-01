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BP CEO'su: Fosil yakıtları terk etmek için petrol ve doğalgaza daha fazla yatırım şart
BP CEO'su: Fosil yakıtları terk etmek için petrol ve doğalgaza daha fazla yatırım şart
Küresel petrol devi BP'nin CEO'su Bernard Looney, fosil yakıtlardan kademeli uzaklaşılmasını sağlamak için petrol ve doğalgaza daha fazla yatırım yapılması... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T13:31+0300
2023-03-01T13:32+0300
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petrol
doğalgaz
yatırım
iklim değişikliği
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Ulusötesi petrol devi British Petroleum'un (BP) CEO'su Bernard Looney, enerji fiyatlarında artış ve iklim protestoları devam ederken Londra'da düzenlenen Uluslararası Enerji Haftası etkinliğinde konuşma yaptı.Looney, yaptığı açıklamada talebi azaltmadan arzı azaltmanın kaçınılmaz olarak fiyat artışlarına yol açtığını ve fiyat artışlarının da ekonomik dalgalanmalara neden olduğunu belirtti.Söz konusu dalgalanmanın da kamuoyunun geçiş sürecine olan desteğini zayıflatma riski barındırdığını kaydeden Looney, çözümün petrol ve doğalgaza daha iklim dostu enerji kaynaklarına 'geçiş için yatırım yapmak olduğunu' dile getirdi.BP CEO'su konuşmasını yaparken protestocular, etkinliğin düzenlendiği InterContinental London Park Lane otelinin girişinde toplandı.'İklim Suçluları Buraya Girsin' ve 'Yeniden petrole hayır' yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Looney'in Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması çağrısında bulundu.Bu ayın başlarında Petrol İhracat Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Haitham Al-Ghais de benzer bir çağrıda bulunmuştu.Yeşil enerji peşinde koşan ülkelerin resesyona duraksaması ve 'büyük resme bakması' gerektiğini savunan Ghais, 'düzenli, kapsayıcı ve herkes için enerji güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacak bir enerji geçişi için' çalışmaları gerektiğini de vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230228/greta-ve-yerli-aktivistler-norvecte-ruzgar-santrali-protestosunu-genisletti-1067598987.html
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bp, petrol, doğalgaz, yatırım, iklim değişikliği
bp, petrol, doğalgaz, yatırım, iklim değişikliği

BP CEO'su: Fosil yakıtları terk etmek için petrol ve doğalgaza daha fazla yatırım şart

13:31 01.03.2023 (güncellendi: 13:32 01.03.2023)
© AFP 2023Rusya - petrol
Rusya - petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023
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Küresel petrol devi BP'nin CEO'su Bernard Looney, fosil yakıtlardan kademeli uzaklaşılmasını sağlamak için petrol ve doğalgaza daha fazla yatırım yapılması gerektiğini söyledi.
Ulusötesi petrol devi British Petroleum'un (BP) CEO'su Bernard Looney, enerji fiyatlarında artış ve iklim protestoları devam ederken Londra'da düzenlenen Uluslararası Enerji Haftası etkinliğinde konuşma yaptı.
Looney, yaptığı açıklamada talebi azaltmadan arzı azaltmanın kaçınılmaz olarak fiyat artışlarına yol açtığını ve fiyat artışlarının da ekonomik dalgalanmalara neden olduğunu belirtti.
Söz konusu dalgalanmanın da kamuoyunun geçiş sürecine olan desteğini zayıflatma riski barındırdığını kaydeden Looney, çözümün petrol ve doğalgaza daha iklim dostu enerji kaynaklarına 'geçiş için yatırım yapmak olduğunu' dile getirdi.
BP CEO'su konuşmasını yaparken protestocular, etkinliğin düzenlendiği InterContinental London Park Lane otelinin girişinde toplandı.
'İklim Suçluları Buraya Girsin' ve 'Yeniden petrole hayır' yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Looney'in Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması çağrısında bulundu.
Bu ayın başlarında Petrol İhracat Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Haitham Al-Ghais de benzer bir çağrıda bulunmuştu.
Yeşil enerji peşinde koşan ülkelerin resesyona duraksaması ve 'büyük resme bakması' gerektiğini savunan Ghais, 'düzenli, kapsayıcı ve herkes için enerji güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacak bir enerji geçişi için' çalışmaları gerektiğini de vurgulamıştı.
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