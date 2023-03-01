https://sputniknews.com.tr/20230301/biden-amerikalilar-receteli-ilaclara-fazla-para-oduyor-1067626577.html
Biden: Amerikalılar reçeteli ilaçlara fazla para ödüyor
Biden: Amerikalılar reçeteli ilaçlara fazla para ödüyor
ABD Başkanı Biden, "Amerikalılar reçeteli ilaçlara dünyadaki herhangi bir milletten daha fazla para ödüyor" dedi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T00:33+0300
2023-03-01T00:33+0300
2023-03-01T00:33+0300
dünya
joe biden
ilaç
abd gıda ve ilaç idaresi
abd
reçete
fiyat
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ABD Başkanı Joe Biden, Virginia eyaletinin Virginia Beach bölgesinde katıldığı bir programda sağlık politikaları hakkında konuştu."Amerikalılar reçeteli ilaçlara dünyadaki herhangi bir milletten daha fazla para ödüyor" diyen Biden, sağlık harcamalarının Amerikan halkı üzerinde büyük bir yük olduğuna işaret etti.Biden, bu nedenle göreve geldiğinden bu yana daha fazla insana uygun sağlık hizmeti sağlamaya ve tıbbi maliyetleri düşürmeye odaklandıklarını belirterek, bu kapsamda önemli ilerleme kaydettiklerini düşündüğünü söyledi.İlaç şirketlerinin fiyatları enflasyon artışından hızlı yükselttiğini kaydeden Biden, reçeteli ilaçların maliyetini düşürmenin federal bütçe açığını azaltıp, borcu 159 milyar dolar kadar azaltacağına dikkati çekti.Biden, sağlık harcamaları konusunda politikalarını eleştirdiği Cumhuriyetçilerin, insanların uygun fiyatlı sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan Medicaid gibi programları kesmeye çalışmaları durumunda, onları durduracaklarını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/eski-beyaz-saray-doktoru-jackson-biden-abd-icin-tehdit-olusturuyor-1067622726.html
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joe biden, ilaç, abd gıda ve ilaç idaresi, abd, reçete, fiyat
joe biden, ilaç, abd gıda ve ilaç idaresi, abd, reçete, fiyat
Biden: Amerikalılar reçeteli ilaçlara fazla para ödüyor
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ABD Başkanı Biden, "Amerikalılar reçeteli ilaçlara dünyadaki herhangi bir milletten daha fazla para ödüyor" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Virginia eyaletinin Virginia Beach bölgesinde katıldığı bir programda sağlık politikaları hakkında konuştu.
"Amerikalılar reçeteli ilaçlara dünyadaki herhangi bir milletten daha fazla para ödüyor" diyen Biden, sağlık harcamalarının Amerikan halkı üzerinde büyük bir yük olduğuna işaret etti.
Biden, bu nedenle göreve geldiğinden bu yana daha fazla insana uygun sağlık hizmeti sağlamaya ve tıbbi maliyetleri düşürmeye odaklandıklarını belirterek, bu kapsamda önemli ilerleme kaydettiklerini düşündüğünü söyledi.
İlaç şirketlerinin fiyatları enflasyon artışından hızlı yükselttiğini kaydeden Biden, reçeteli ilaçların maliyetini düşürmenin federal bütçe açığını azaltıp, borcu 159 milyar dolar kadar azaltacağına dikkati çekti.
Biden, sağlık harcamaları konusunda politikalarını eleştirdiği Cumhuriyetçilerin, insanların uygun fiyatlı sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan Medicaid gibi programları kesmeye çalışmaları durumunda, onları durduracaklarını bildirdi.