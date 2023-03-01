https://sputniknews.com.tr/20230301/biden-amerikalilar-receteli-ilaclara-fazla-para-oduyor-1067626577.html

Biden: Amerikalılar reçeteli ilaçlara fazla para ödüyor

Biden: Amerikalılar reçeteli ilaçlara fazla para ödüyor

ABD Başkanı Biden, "Amerikalılar reçeteli ilaçlara dünyadaki herhangi bir milletten daha fazla para ödüyor" dedi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T00:33+0300

2023-03-01T00:33+0300

2023-03-01T00:33+0300

dünya

joe biden

ilaç

abd gıda ve ilaç idaresi

abd

reçete

fiyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067282190_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_ece38031896dd5d9111b142c8994eec9.jpg

ABD Başkanı Joe Biden, Virginia eyaletinin Virginia Beach bölgesinde katıldığı bir programda sağlık politikaları hakkında konuştu."Amerikalılar reçeteli ilaçlara dünyadaki herhangi bir milletten daha fazla para ödüyor" diyen Biden, sağlık harcamalarının Amerikan halkı üzerinde büyük bir yük olduğuna işaret etti.Biden, bu nedenle göreve geldiğinden bu yana daha fazla insana uygun sağlık hizmeti sağlamaya ve tıbbi maliyetleri düşürmeye odaklandıklarını belirterek, bu kapsamda önemli ilerleme kaydettiklerini düşündüğünü söyledi.İlaç şirketlerinin fiyatları enflasyon artışından hızlı yükselttiğini kaydeden Biden, reçeteli ilaçların maliyetini düşürmenin federal bütçe açığını azaltıp, borcu 159 milyar dolar kadar azaltacağına dikkati çekti.Biden, sağlık harcamaları konusunda politikalarını eleştirdiği Cumhuriyetçilerin, insanların uygun fiyatlı sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan Medicaid gibi programları kesmeye çalışmaları durumunda, onları durduracaklarını bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230228/eski-beyaz-saray-doktoru-jackson-biden-abd-icin-tehdit-olusturuyor-1067622726.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

joe biden, ilaç, abd gıda ve ilaç idaresi, abd, reçete, fiyat