https://sputniknews.com.tr/20230301/ak-partili-aydemir-her-gun-bir-afet-olsun-hukumet-bunun-altinda-kalsin-diye-bir-yaklasim-var-1067625934.html

AK Partili Aydemir: 'Her gün bir afet olsun, hükümet bunun altında kalsın' diye bir yaklaşım var

AK Partili Aydemir: 'Her gün bir afet olsun, hükümet bunun altında kalsın' diye bir yaklaşım var

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yıkıcı bir muhalefet olduğunu belirterek, "'Her gün bir afet olsun, hükümet bunun altında kalsın' yaklaşımı... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T00:06+0300

2023-03-01T00:06+0300

2023-03-01T00:06+0300

türkiye

ibrahim aydemir

ak parti

recep tayyip erdoğan

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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından muhalefetin, bu süreci istismar ettiğini söyledi.Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İnşallah bir yıl içinde yıkılan şehirlerimizi, ilçelerimizi, köylerimizi yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz" sözlerini anımsattı.Erdoğan'ın bu açıklamalarına, muhalefetin tenkitte bulunmadığını anlatan Aydemir, "Onlar biliyorlar ki Cumhurbaşkanı'mız böyle bir söz verdiyse yapar. O yüzden buna dönük en küçük bir tenkitleri yok. Hatta onların 'yapılmasın' gibi yaklaşımları var. Böylesine yıkıcı bir muhalefet var ki 'her gün bir afet olsun, hükümet bunun altında kalsın' diye bir yaklaşım var" ifadesini kullandı.Aydemir, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "28 Şubat'ın yıl dönümünde bir kez daha, o hale kim iştirak etmişse kınıyorum" dedi.Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın dün vefat yıl dönümü olduğuna işaret eden Aydemir, "Erbakan'a kan kusturanlarla, Erbakan'ın yanında olduğunu söyleyenler maalesef bir araya gelmişler. Onun için Saadet Partisi celladına aşık bir parti diyorum. Erbakan'ın bıraktıkları ona ihanet ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230127/ak-partili-aydemir-cumhurbaskanimiz-yuzde-60lara-varan-oyla-bir-donem-daha-secilecek-1066277471.html

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