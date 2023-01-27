https://sputniknews.com.tr/20230127/ak-partili-aydemir-cumhurbaskanimiz-yuzde-60lara-varan-oyla-bir-donem-daha-secilecek-1066277471.html
AK Partili Aydemir: Cumhurbaşkanı'mız yüzde 60'lara varan oyla bir dönem daha seçilecek
AK Partili Aydemir: Cumhurbaşkanı'mız yüzde 60'lara varan oyla bir dönem daha seçilecek
AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 60'lara varan oy oranıyla bir dönem daha seçileceğini söyledi. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T19:29+0300
2023-01-27T19:29+0300
2023-01-27T19:31+0300
dünya
ak parti
ibrahim aydemir
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
iyi parti
cihan paçacı
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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olmasına ilişkin tartışmalara değindi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, konuyla ilgili daha önceki açıklamalarını aktaran Aydemir, 2017'de TBMM Anayasa Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin görüşüldüğü tutanaklardan örnekler verdi.'Altılı Masa'nın zihniyetinde vesayet var'Aydemir, o dönemde bu konunun detaylı şekilde tartışıldığını anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olmasıyla ilgili hiçbir engel olmadığını belirtti.Altılı Masa'nın dünkü açıklamasına işaret eden Aydemir, "Şimdi o günlerdeki söylediklerini ve belgelerini unutarak bu konuyu tekrar gündeme getiriyorlar. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bunlar mağlubiyeti peşinen kabul ettiklerini ifade ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tartışmasız seçileceğini gördükleri için ipe un seriyorlar. Bu Altılı Masa'nın zihniyetini gösteriyor. Altılı Masa'nın zihniyetinde vesayet var" diye konuştu.Daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bazı askeri, medya ve sivil toplum örgütlerinin vesayet unsuru olarak seçimlere müdahale etmeye çalıştığını ifade eden Aydemir, bu anlayışın başka bir versiyonunun şimdi yine aynı işlevi gördüğünü kaydetti.Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:Aydemir, altılı masa içinde kavgaların bitmediğini, en son İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın da yaptığı açıklamalar nedeniyle istifa etmek zorunda kaldığını söyledi.CHP'nin "Yeter söz milletindir" sloganını kullanmasına ilişkin bir soruya da Aydemir, "CHP utanmadan kendi zulmünü ifade eden 'Yeter söz milletindir' sloganını şimdi kullanıyor. Ayıptır, siz nasıl siyaset yapıyorsunuz? Milletin hafızasıyla aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? CHP aslında o slogan ile kendi kirli tarihini silmeye çalışıyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230127/cumhurbaskani-erdogan-son-20-yilda-nerede-eksigimiz-varsa-ihmal-etmeden-hepsini-cozume-kavusturduk-1066269509.html
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ak parti, ibrahim aydemir, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, cihan paçacı
ak parti, ibrahim aydemir, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, cihan paçacı
AK Partili Aydemir: Cumhurbaşkanı'mız yüzde 60'lara varan oyla bir dönem daha seçilecek
19:29 27.01.2023 (güncellendi: 19:31 27.01.2023) Abone ol
AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 60'lara varan oy oranıyla bir dönem daha seçileceğini söyledi.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olmasına ilişkin tartışmalara değindi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, konuyla ilgili daha önceki açıklamalarını aktaran Aydemir, 2017'de TBMM Anayasa Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin görüşüldüğü tutanaklardan örnekler verdi.
'Altılı Masa'nın zihniyetinde vesayet var'
Aydemir, o dönemde bu konunun detaylı şekilde tartışıldığını anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olmasıyla ilgili hiçbir engel olmadığını belirtti.
Altılı Masa'nın dünkü açıklamasına
işaret eden Aydemir, "Şimdi o günlerdeki söylediklerini ve belgelerini unutarak bu konuyu tekrar gündeme getiriyorlar. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bunlar mağlubiyeti peşinen kabul ettiklerini ifade ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tartışmasız seçileceğini gördükleri için ipe un seriyorlar. Bu Altılı Masa'nın zihniyetini gösteriyor. Altılı Masa'nın zihniyetinde vesayet va
r" diye konuştu.
Daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bazı askeri, medya ve sivil toplum örgütlerinin vesayet unsuru olarak seçimlere müdahale etmeye çalıştığını ifade eden Aydemir, bu anlayışın başka bir versiyonunun şimdi yine aynı işlevi gördüğünü kaydetti.
Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Görecekseniz, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Allah'ın izniyle ve milletimizin teveccühüyle yüzde 60'lara varan oy oranıyla bir dönem daha cumhurbaşkanlığımızı yapacak. Bunu gördükleri için, o korkuyla endişeyle şimdi gelmişler böylesine absürt, saçma sayılabilecek ve özellikle milli iradeye hakaret içeren ifadelerle milletin önüne çıkıyorlar. Sandık geliyor, sandıkta hesap görülecek."
Aydemir, altılı masa içinde kavgaların bitmediğini, en son İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı
'nın da yaptığı açıklamalar nedeniyle istifa etmek zorunda
kaldığını söyledi.
CHP'nin "Yeter söz milletindir" sloganını kullanmasına ilişkin bir soruya da Aydemir, "CHP utanmadan kendi zulmünü ifade eden 'Yeter söz milletindir' sloganını şimdi kullanıyor. Ayıptır, siz nasıl siyaset yapıyorsunuz? Milletin hafızasıyla aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? CHP aslında o slogan ile kendi kirli tarihini silmeye çalışıyor" dedi.