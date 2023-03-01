https://sputniknews.com.tr/20230301/afet-yeniden-imar-fonunun-detaylari-belli-oldu-1067682745.html

Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları belli oldu

Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları belli oldu

Doğal afetler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı tüzel... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T22:55+0300

2023-03-01T22:55+0300

2023-03-01T22:55+0300

ekonomi

afet

imar

imar faaliyeti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, deprem sonrası şehirlerin hızla ayağa kalkabilmesini temin etmek için 'Afet Yeniden İmar Fonu' kurulacağını açıkladı.AA'nın aktardığına göre, Afet Yeniden İmar Fonu Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında ilgili bakanlardan teşekkül edecek.Afet Yeniden İmar Fonunun kaynaklarıAfet Yeniden İmar Fonu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını ve harcama programlarını belirleyecek.Afet Yeniden İmar Fonunun kaynakları yurtiçi ve yurtdışından gelen her nevi bağış, yardım, hibe ve krediler, bütçeye bu amaçla konulacak ödenek, kanunla kurulan fonlardan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenecek miktarda yapılacak aktarımlar, Afet Yeniden İmar Fonu tarafından yurtiçi ve yurtdışı sermaye ve para piyasalarından ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın, kurum ve kuruluşlarının mevzuatındaki her türlü kısıtlamalardan muaf tutularak sağlanan finansman ve kaynaklardan, para ve sermaye piyasaları dışında diğer yöntemlerle sağlanan finansmandan ve diğer gelirlerden oluşacak.

https://sputniknews.com.tr/20230301/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-konusuyor-1067646044.html

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afet, imar, imar faaliyeti, fon, deprem, detay, program