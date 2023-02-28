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https://sputniknews.com.tr/20230228/putin-yasayi-imzaladi-rusyanin-nukleer-silah-anlasmasindaki-katilimi-resmen-askiya-alindi-1067612727.html
Putin yasayı imzaladı: Rusya'nın nükleer silah anlaşmasındaki katılımı resmen askıya alındı
Putin yasayı imzaladı: Rusya'nın nükleer silah anlaşmasındaki katılımı resmen askıya alındı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndaki (START) katılımının askıya alınmasını öngören yasayı... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T18:12+0300
2023-02-28T18:55+0300
dünya
vladimir putin
start
start-3 anlaşması
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Putin, 21 Şubat'taki Federal Meclis konuşması sırasında kamuoyuna açıkladığı, Rusya'nın ABD ile imzalanan Yeni START anlaşmasındaki katılımının askıya alınmasını öngören kararını fiilen hayata geçirdi.Rus lider, daha önce parlamentonun alt kanadı Duma ile üst kanadı Federasyon Konseyi'nde kabul edilen tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.Yasanın açıklama notunda, "Rusya'nın 8 Nisan 2010'da Prag'da imzalanan Rusya ile ABD arasındaki Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın yürürlüğünü askıya alması öngörülmektedir" dendi.Belgede ayrıca Rusya'nın nükleer silah anlaşmasına dönüşüne ilişkin kararın Rusya Devlet Başkanı tarafından alınacağının altı çizildi.Putin'in imzası, Rusya'nın Yeni START'tan çekildiği anlamına gelmiyor. Rusya, Moskova ve Washington arasındaki anlaşmanın tarafı olmaya devam ederken ABD'nin hasmane eylemleri nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmeyi geçici olarak askıya alıyor. Nitekim Putin, Federal Meclis'teki yıllık konuşmasında "Yeni START'taki katılımımızı askıya alıyoruz ama anlaşmadan çekilmiyoruz" demişti.Rusya ile ABD, ellerinde bulundurdukları nükleer silahların sayısının belirli bir sınır içinde tutulmasını içeren Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın üçüncüsünü 2010’da imzaladı. Yürürlük süreci 10 yıl olan söz konusu anlaşma daha sonra 5 yıl için uzatılabilecekti. Nitekim Rusya Devlet Başkanı Putin, 2011’de yürürlüğe giren söz konusu anlaşmanın 5 yıl daha uzatılmasına 2021’de onay verdi. Bu, askıya alınmamış olsa, anlaşmanın 2026’ya dek yürürlükte kalacağı anlamına geliyordu.Rusya ile ABD arasında yürürlükte kalan son büyük silah kontrol anlaşması olan Yeni START, önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın süreyi uzatma müzakereleri sırasında Çin'i nükleer silah kontrol anlaşması imzalamaya çekmeye çalışması ve Pekin'den ret yanıtı alınca tüm müzakereleri sonlandırması yüzünden çökmenin eşiğine gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230221/putin-federal-meclis-konusmasini-yapiyor-1067307309.html
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vladimir putin, start, start-3 anlaşması
vladimir putin, start, start-3 anlaşması

Putin yasayı imzaladı: Rusya'nın nükleer silah anlaşmasındaki katılımı resmen askıya alındı

18:12 28.02.2023 (güncellendi: 18:55 28.02.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinPutin, Federal Meclis konuşmasını yapıyor
Putin, Federal Meclis konuşmasını yapıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndaki (START) katılımının askıya alınmasını öngören yasayı imzaladı.
Putin, 21 Şubat'taki Federal Meclis konuşması sırasında kamuoyuna açıkladığı, Rusya'nın ABD ile imzalanan Yeni START anlaşmasındaki katılımının askıya alınmasını öngören kararını fiilen hayata geçirdi.

Rus lider, daha önce parlamentonun alt kanadı Duma ile üst kanadı Federasyon Konseyi'nde kabul edilen tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.

Yasanın açıklama notunda, "Rusya'nın 8 Nisan 2010'da Prag'da imzalanan Rusya ile ABD arasındaki Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın yürürlüğünü askıya alması öngörülmektedir" dendi.

Belgede ayrıca Rusya'nın nükleer silah anlaşmasına dönüşüne ilişkin kararın Rusya Devlet Başkanı tarafından alınacağının altı çizildi.

Putin'in imzası, Rusya'nın Yeni START'tan çekildiği anlamına gelmiyor. Rusya, Moskova ve Washington arasındaki anlaşmanın tarafı olmaya devam ederken ABD'nin hasmane eylemleri nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmeyi geçici olarak askıya alıyor. Nitekim Putin, Federal Meclis'teki yıllık konuşmasında "Yeni START'taki katılımımızı askıya alıyoruz ama anlaşmadan çekilmiyoruz" demişti.

Rusya ile ABD, ellerinde bulundurdukları nükleer silahların sayısının belirli bir sınır içinde tutulmasını içeren Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın üçüncüsünü 2010’da imzaladı. Yürürlük süreci 10 yıl olan söz konusu anlaşma daha sonra 5 yıl için uzatılabilecekti. Nitekim Rusya Devlet Başkanı Putin, 2011’de yürürlüğe giren söz konusu anlaşmanın 5 yıl daha uzatılmasına 2021’de onay verdi. Bu, askıya alınmamış olsa, anlaşmanın 2026’ya dek yürürlükte kalacağı anlamına geliyordu.

Rusya ile ABD arasında yürürlükte kalan son büyük silah kontrol anlaşması olan Yeni START, önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın süreyi uzatma müzakereleri sırasında Çin'i nükleer silah kontrol anlaşması imzalamaya çekmeye çalışması ve Pekin'den ret yanıtı alınca tüm müzakereleri sonlandırması yüzünden çökmenin eşiğine gelmişti.
Putin, Federal Meclis konuşmasını yapıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
Ukrayna krizi
Federal Meclis konuşması yapan Putin: Yeni START'a katılımımızı askıya alıyoruz
21 Şubat, 12:05
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