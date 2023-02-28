Putin, Rusya'yı Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekti
19:09 28.02.2023 (güncellendi: 19:30 28.02.2023)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekilmesini öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.
Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin yayınlandığı sitede yer alan belgeye göre Rus lider Putin, imzaladığı yasayla Rusya'yı Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından resmen çekti.
Putin'in imzasıyla birlikte Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmaları, 16 Mart 2022'den itibaren Rusya'da yürürlükten kaldırılmış sayılıyor.
Putin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekilmesini öngören yasa tasarısını 17 Ocak 2023'te parlamentonun alt kanadı Duma'ya sunmuştu.
Rusya liderinin çekilmeyi önerdiği belgeler, Avrupa Konseyi Tüzüğü, Avrupa Konseyi'nin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşma ve ona ek beş protokol, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme ve ona ek on protokol, Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı olarak belirtilmişti.
26 yıl Avrupa Konseyi üyesi olarak kalan Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başladıktan sonra Avrupa ülkelerinin hasmane eylemlerini artırması nedeniyle 15 Mart 2022'de Avrupa Konseyi'nden ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurmuştu.
Putin'in imzasıyla birlikte Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmaları, 16 Mart 2022'den itibaren Rusya'da yürürlükten kaldırılmış sayılıyor.
Putin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekilmesini öngören yasa tasarısını 17 Ocak 2023'te parlamentonun alt kanadı Duma'ya sunmuştu.
Rusya liderinin çekilmeyi önerdiği belgeler, Avrupa Konseyi Tüzüğü, Avrupa Konseyi'nin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşma ve ona ek beş protokol, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme ve ona ek on protokol, Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı olarak belirtilmişti.
26 yıl Avrupa Konseyi üyesi olarak kalan Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başladıktan sonra Avrupa ülkelerinin hasmane eylemlerini artırması nedeniyle 15 Mart 2022'de Avrupa Konseyi'nden ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurmuştu.