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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/mete-gazozun-olimpiyatta-kullandigi-ok-depremzedeler-yararina-200-bin-liradan-alici-buldu-1067597312.html
Mete Gazoz'a olimpiyat şampiyonluğunu getiren ok, depremzedeler yararına 200 bin liraya satıldı
Mete Gazoz'a olimpiyat şampiyonluğunu getiren ok, depremzedeler yararına 200 bin liraya satıldı
Milli okçu Mete Gazoz'un altın madalya kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kullandığı ok, depremzedeler yararına düzenlenen açık artırmada 200 bin... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T13:07+0300
2023-02-28T13:15+0300
mete gazoz
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ok
yardım
gelir
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Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un, geliri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların eğitiminde kullanılması için bağışladığı oku, eski milli okçu ve iş insanı Murat Akkaya satın aldı.Murat Akkaya, 200 bin liraya oku satın aldığını belirterek, "Oku, Mete Gazoz'a geri bıraktım. İnşallah, ikinci olimpiyat şampiyonu olduğunda okumu alacağım" ifadelerini kullandı.
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mete gazoz, ok, yardım, gelir
mete gazoz, ok, yardım, gelir

Mete Gazoz'a olimpiyat şampiyonluğunu getiren ok, depremzedeler yararına 200 bin liraya satıldı

13:07 28.02.2023 (güncellendi: 13:15 28.02.2023)
© AAMete Gazoz
Mete Gazoz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© AA
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Milli okçu Mete Gazoz'un altın madalya kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kullandığı ok, depremzedeler yararına düzenlenen açık artırmada 200 bin liradan alıcı buldu.
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un, geliri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların eğitiminde kullanılması için bağışladığı oku, eski milli okçu ve iş insanı Murat Akkaya satın aldı.
Murat Akkaya, 200 bin liraya oku satın aldığını belirterek, "Oku, Mete Gazoz'a geri bıraktım. İnşallah, ikinci olimpiyat şampiyonu olduğunda okumu alacağım" ifadelerini kullandı.
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