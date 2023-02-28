https://sputniknews.com.tr/20230228/mehmet-barlas-halki-tribunlerden-ayaklanmaya-cagirmak-neyin-nesi-anlamadim-1067584643.html
Mehmet Barlas: Halkı tribünlerden ayaklanmaya çağırmak neyin nesi anlamadım
Mehmet Barlas: Halkı tribünlerden ayaklanmaya çağırmak neyin nesi anlamadım
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bazı futbol maçlarında hükümetin protesto edildiği sloganlara ilişkin eleştirilerde bulundu ve "Halkı tribünlerden... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T09:26+0300
2023-02-28T09:26+0300
2023-02-28T09:31+0300
politika
beşiktaş
fenerbahçe
ali koç
tribün
çarşı
slogan
deprem
mehmet barlas
oyuncak
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Sabah başyazarı cumartesi ve pazar günü oynanan iki futbol müsabakasında depremzede çocuklar için atkılar, şapkalar ve oyuncaklar sahaya atılmasını takdir etti, atılan sloganları ise 'utanç verici' olarak niteledi.Barlas bugün kaleme aldığı yazısında şunları söyledi:'Devlet hızlı bir şekilde yaraları sarıyor'Barlas, seçim yaklaştıkça bu tarz durumların daha da artacağına işaret etti ve "Nitekim pazar günü tribün provokasyonunun olduğu saatlerde Kadıköy'de marjinal bir sol örgüt, benzer sloganlarla sokaklara döküldü. Peki bunları neden yapıyorlar? Çünkü devlet hızlı bir şekilde yaraları sarıyor. Bir yıl içerisinde depremin tüm izleri silinecek. Millet, Erdoğan'a güveniyor. Meşru siyasi yollarla Erdoğan'ı deviremeyeceklerini bilenler bundan sonra siyaset dışı her yönteme başvurabilir. 2007'de cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de hatırlarsınız aynı sloganlarla Cumhuriyet mitingleri yapmışlardı. O zaman da Erdoğan'ın sonunun geldiğini söylüyorlardı. Ancak geniş seçmen kitleleri, güvendiği lidere ve istikrara oy verdi. Şimdi aynı oyun sahneleniyor. "Erdoğan tökezledi, bu kez devirebiliriz" diyorlar. Ayın şeyi tekrar tekrar yaparak farklı sonuçlar bekliyorlar. Hiç akıllanmayacaklar" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/ahmet-hakan-tribunlerden-yukselen-sesin-tum-taraftarin-duygularini-yansittigindan-emin-miyiz-1067584068.html
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beşiktaş, fenerbahçe, ali koç, tribün, çarşı, slogan, deprem, mehmet barlas, oyuncak
beşiktaş, fenerbahçe, ali koç, tribün, çarşı, slogan, deprem, mehmet barlas, oyuncak
Mehmet Barlas: Halkı tribünlerden ayaklanmaya çağırmak neyin nesi anlamadım
09:26 28.02.2023 (güncellendi: 09:31 28.02.2023) Abone ol
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bazı futbol maçlarında hükümetin protesto edildiği sloganlara ilişkin eleştirilerde bulundu ve "Halkı tribünlerden ayaklanmaya çağırmak neyin nesi anlamadım" dedi.
Sabah başyazarı cumartesi ve pazar günü oynanan iki futbol müsabakasında depremzede çocuklar için atkılar, şapkalar ve oyuncaklar sahaya atılmasını takdir etti, atılan sloganları ise 'utanç verici' olarak niteledi.
Barlas bugün kaleme aldığı yazısında
şunları söyledi:
"Bir de tribünlerde utanç verici görüntüler vardı. Türkiye elbirliğiyle asrın en büyük doğal afetinin yaralarını sarmaya çalışırken3-5 provokatör tribünleri tahrik ederek buradan bir siyasi çıkar sağlamaya çalıştı. Kimse kusura bakmasın, tribünleri tahrik eden bu bir avuç provokatörün deprem yağmacılarından hiçbir farkı yok. 2-3 ay sonra seçim olacağını bile bile böyle bir tribün provokasyonunu yapmanın iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Meydanlara çıkıp siyaset yapmak yerine halkı tribünlerden ayaklanmaya çağırmak neyin nesi anlamadım... Depremden iki gün önce Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuşan Ali Koç, "Siyaset de bu işin içinde" diyerek Fenerbahçe düşmanlığının arkasında iktidarın olduğunu iddia etmişti. Aslında hükümete yönelik tribün provokasyonunun fitili 4 Şubat'taki bu konuşmayla ateşlenmişti. Araya deprem felaketi girmeseydi bu görüntüleri 20 gün önce yaşayacaktık"
'Devlet hızlı bir şekilde yaraları sarıyor'
Barlas, seçim yaklaştıkça bu tarz durumların daha da artacağına işaret etti ve "Nitekim pazar günü tribün provokasyonunun olduğu saatlerde Kadıköy'de marjinal bir sol örgüt, benzer sloganlarla sokaklara döküldü. Peki bunları neden yapıyorlar? Çünkü devlet hızlı bir şekilde yaraları sarıyor. Bir yıl içerisinde depremin tüm izleri silinecek. Millet, Erdoğan'a güveniyor. Meşru siyasi yollarla Erdoğan'ı deviremeyeceklerini bilenler bundan sonra siyaset dışı her yönteme başvurabilir. 2007'de cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de hatırlarsınız aynı sloganlarla Cumhuriyet mitingleri yapmışlardı. O zaman da Erdoğan'ın sonunun geldiğini söylüyorlardı. Ancak geniş seçmen kitleleri, güvendiği lidere ve istikrara oy verdi. Şimdi aynı oyun sahneleniyor. "Erdoğan tökezledi, bu kez devirebiliriz" diyorlar. Ayın şeyi tekrar tekrar yaparak farklı sonuçlar bekliyorlar. Hiç akıllanmayacaklar" dedi.