https://sputniknews.com.tr/20230228/mehmet-barlas-halki-tribunlerden-ayaklanmaya-cagirmak-neyin-nesi-anlamadim-1067584643.html

Mehmet Barlas: Halkı tribünlerden ayaklanmaya çağırmak neyin nesi anlamadım

Mehmet Barlas: Halkı tribünlerden ayaklanmaya çağırmak neyin nesi anlamadım

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bazı futbol maçlarında hükümetin protesto edildiği sloganlara ilişkin eleştirilerde bulundu ve "Halkı tribünlerden... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T09:26+0300

2023-02-28T09:26+0300

2023-02-28T09:31+0300

politika

beşiktaş

fenerbahçe

ali koç

tribün

çarşı

slogan

deprem

mehmet barlas

oyuncak

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Sabah başyazarı cumartesi ve pazar günü oynanan iki futbol müsabakasında depremzede çocuklar için atkılar, şapkalar ve oyuncaklar sahaya atılmasını takdir etti, atılan sloganları ise 'utanç verici' olarak niteledi.Barlas bugün kaleme aldığı yazısında şunları söyledi:'Devlet hızlı bir şekilde yaraları sarıyor'Barlas, seçim yaklaştıkça bu tarz durumların daha da artacağına işaret etti ve "Nitekim pazar günü tribün provokasyonunun olduğu saatlerde Kadıköy'de marjinal bir sol örgüt, benzer sloganlarla sokaklara döküldü. Peki bunları neden yapıyorlar? Çünkü devlet hızlı bir şekilde yaraları sarıyor. Bir yıl içerisinde depremin tüm izleri silinecek. Millet, Erdoğan'a güveniyor. Meşru siyasi yollarla Erdoğan'ı deviremeyeceklerini bilenler bundan sonra siyaset dışı her yönteme başvurabilir. 2007'de cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de hatırlarsınız aynı sloganlarla Cumhuriyet mitingleri yapmışlardı. O zaman da Erdoğan'ın sonunun geldiğini söylüyorlardı. Ancak geniş seçmen kitleleri, güvendiği lidere ve istikrara oy verdi. Şimdi aynı oyun sahneleniyor. "Erdoğan tökezledi, bu kez devirebiliriz" diyorlar. Ayın şeyi tekrar tekrar yaparak farklı sonuçlar bekliyorlar. Hiç akıllanmayacaklar" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230228/ahmet-hakan-tribunlerden-yukselen-sesin-tum-taraftarin-duygularini-yansittigindan-emin-miyiz-1067584068.html

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beşiktaş, fenerbahçe, ali koç, tribün, çarşı, slogan, deprem, mehmet barlas, oyuncak