https://sputniknews.com.tr/20230228/malatyada-yikilan-binadaki-arama-calismalari-cokme-riski-nedeniyle-durduruldu-1067582285.html
Malatya'da yıkılan binadaki arama çalışmaları çökme riski nedeniyle durduruldu
Malatya'da yıkılan binadaki arama çalışmaları çökme riski nedeniyle durduruldu
Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına çökme riskine karşı ara verildi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T03:43+0300
2023-02-28T03:43+0300
2023-02-28T03:43+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
malatya
deprem
bina
arama kurtarma
ara
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Malatya'da, bugün 12.04'te Yeşilyurt merkezli 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Çöşnük Mahallesi'ndeki Buhara Apartmanı'nın enkazında 1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları, çökme riskine karşı durduruldu.Arama kurtarma çalışmalarının binayı güçlendirme çalışmalarının ardından devam edeceği öğrenildi.Öte yandan, aynı bölgede yıkılan Çeçen Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları ise tamamlandı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230227/malatyadaki-56lik-depremde-kahramanmarasta-fabrika-coktu-1-olu-4-yarali-1067556676.html
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malatya, deprem, bina, arama kurtarma, ara
malatya, deprem, bina, arama kurtarma, ara
Malatya'da yıkılan binadaki arama çalışmaları çökme riski nedeniyle durduruldu
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Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına çökme riskine karşı ara verildi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Malatya'da, bugün 12.04'te Yeşilyurt merkezli 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Çöşnük Mahallesi'ndeki Buhara Apartmanı'nın enkazında 1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları, çökme riskine karşı durduruldu.
Arama kurtarma çalışmalarının binayı güçlendirme çalışmalarının ardından devam edeceği öğrenildi.
Öte yandan, aynı bölgede yıkılan Çeçen Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları ise tamamlandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.