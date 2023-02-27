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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230227/malatyadaki-56lik-depremde-kahramanmarasta-fabrika-coktu-1-olu-4-yarali-1067556676.html
Malatya'daki 5.6'lık depremde Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
Malatya'daki 5.6'lık depremde Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
Malatya'daki 5.6'lık depremde Kahramanmaraş'ta bir fabrikanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T14:25+0300
2023-02-27T14:25+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
malatya
deprem
kahramanmaraş
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Peş peşe depremlerle sarsılan Kahramanmaraş'ta bugün Malatya'da meydana gelen 5.6'lık deprem de hissedildi. Depremde Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'nde bulunan, daha önce hasar alan 2 katlı metal mutfak eşyası üretimi yapan fabrika kısmen çöktü. Fabrikadaki ürünleri boşaltmaya çalışan 9 kişinin içerideyken depreme yakalandığı, deprem sırasında bunlardan 4'ünün kaçarak kurtulduğu öğrenildi. Haber verilmesi üzerine AFAD koordinesinde bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler enkaz altında kalan bir kişinin cansız bedenini çıkardı. Yaralı 4 kişi de kurtarılarak hastanelere sevk edildi.Her ihtimale karşı bölgede arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
malatya
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malatya, deprem, kahramanmaraş
malatya, deprem, kahramanmaraş

Malatya'daki 5.6'lık depremde Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: 1 ölü, 4 yaralı

14:25 27.02.2023
© AAMalatya'daki 5.6'lık depremde Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
Malatya'daki 5.6'lık depremde Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: 1 ölü, 4 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AA
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Malatya'daki 5.6'lık depremde Kahramanmaraş'ta bir fabrikanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Peş peşe depremlerle sarsılan Kahramanmaraş'ta bugün Malatya'da meydana gelen 5.6'lık deprem de hissedildi.
Depremde Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'nde bulunan, daha önce hasar alan 2 katlı metal mutfak eşyası üretimi yapan fabrika kısmen çöktü.
Fabrikadaki ürünleri boşaltmaya çalışan 9 kişinin içerideyken depreme yakalandığı, deprem sırasında bunlardan 4'ünün kaçarak kurtulduğu öğrenildi. Haber verilmesi üzerine AFAD koordinesinde bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler enkaz altında kalan bir kişinin cansız bedenini çıkardı. Yaralı 4 kişi de kurtarılarak hastanelere sevk edildi.
Her ihtimale karşı bölgede arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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