Japonya 13 yıl sonra ilk kez yeni astronotlarını tanıttı: Biri cerrah, diğeri iklim bilimci
Japon Kızılhaçı Tıp Merkezi'nde cerrah olarak görev yapan 28 yaşındaki Ayu Yoneda, başarılı bir şekilde uzaya çıkması durumunda Japon uzay eğitim programına katılan üçüncü kadın olacak. Görev için seçilmiş olmasına oldukça şaşırdığını dile getiren Yoneda, "Bu bana bir sorumluluk ve bir görev hissi getirdi" diyor.
Japon Kızılhaçı Tıp Merkezi'nde cerrah olarak görev yapan 28 yaşındaki Ayu Yoneda, başarılı bir şekilde uzaya çıkması durumunda Japon uzay eğitim programına katılan üçüncü kadın olacak. Görev için seçilmiş olmasına oldukça şaşırdığını dile getiren Yoneda, "Bu bana bir sorumluluk ve bir görev hissi getirdi" diyor.
Yoneda'nın bir astronot olma hayali, Japonya'nın ilk kadın astronotu Chiaki Mukai'yi konu edinen bir manga ile ortaya çıkıyor. Tıpkı Yoneda gibi, Chiaki Mukai de bir cerrahtı. Yoneda uzmanlığını uzay yolculuğunun insan sağlığını nasıl etkilediği sorusu üzerinde yapacağı incelemelerde kullanmayı amaçlıyor ve şöyle diyor: "Birçok insanın uzaya gidiyor olacağı bir dönem göreceğiz. Uzaydaki bu ziyaretlerin süresi ve mesafesi uzayacak. Bir doktor olarak benim yapabileceğim şeyin, insan vücuduna uzayda ne olduğunu öğrenmek olduğunu düşünüyorum."
Yoneda'nın bir astronot olma hayali, Japonya'nın ilk kadın astronotu Chiaki Mukai'yi konu edinen bir manga ile ortaya çıkıyor. Tıpkı Yoneda gibi, Chiaki Mukai de bir cerrahtı. Yoneda uzmanlığını uzay yolculuğunun insan sağlığını nasıl etkilediği sorusu üzerinde yapacağı incelemelerde kullanmayı amaçlıyor ve şöyle diyor: "Birçok insanın uzaya gidiyor olacağı bir dönem göreceğiz. Uzaydaki bu ziyaretlerin süresi ve mesafesi uzayacak. Bir doktor olarak benim yapabileceğim şeyin, insan vücuduna uzayda ne olduğunu öğrenmek olduğunu düşünüyorum."
Bir diğer Japon astronot adayı ise, halihazırda Dünya Bankası'nda üst düzey risk yönetimi uzmanı olarak görev yapan 46 yaşındaki Makoto Suwa. Suwa, JAXA tesislerinin ve çeşitli araşturma kuruluşlarına ev sahipliği yapan Tsukuba şehrinde büyümüş. Yıllar önce başarısız bir başvuru girişiminden sonra bu göreve hak kazanan Suwa, haberi aldığından bu yana çok heyecanlı olduğunu, bu sebeple uyuyamadığını belirtiyor.
Antik iklimler konusunda uzman olan Suwa, bu deneyimlerini Mars ikliminin nasıl geliştiğini keşfetmekte kullanmayı umuyor. İklimbilimci, buna dair, "Ay ve Mars konusunda daha fazla şey öğrenerek yalnızca bu gökcisimlerini değil, aynı zamanda kendi gezegenimizi de daha yakından tanımış olacağız" diye konuşuyor.
Bir diğer Japon astronot adayı ise, halihazırda Dünya Bankası'nda üst düzey risk yönetimi uzmanı olarak görev yapan 46 yaşındaki Makoto Suwa. Suwa, JAXA tesislerinin ve çeşitli araşturma kuruluşlarına ev sahipliği yapan Tsukuba şehrinde büyümüş. Yıllar önce başarısız bir başvuru girişiminden sonra bu göreve hak kazanan Suwa, haberi aldığından bu yana çok heyecanlı olduğunu, bu sebeple uyuyamadığını belirtiyor.
Antik iklimler konusunda uzman olan Suwa, bu deneyimlerini Mars ikliminin nasıl geliştiğini keşfetmekte kullanmayı umuyor. İklimbilimci, buna dair, "Ay ve Mars konusunda daha fazla şey öğrenerek yalnızca bu gökcisimlerini değil, aynı zamanda kendi gezegenimizi de daha yakından tanımış olacağız" diye konuşuyor.
İkili, bu aşamada 2 yıllık bir eğitim programına tabi tutulacak. Başarılı olmaları durumunda Japonya adına Uluslararası Uzay İstasyonu ekibine katılabilecek ve Ay'a giden ilk Japon olma imkanına erişecekler.
İkili, bu aşamada 2 yıllık bir eğitim programına tabi tutulacak. Başarılı olmaları durumunda Japonya adına Uluslararası Uzay İstasyonu ekibine katılabilecek ve Ay'a giden ilk Japon olma imkanına erişecekler.
ABD ve Japonya, geçtiğimiz yıl yaptıkları bir ortak açıklamada, 2020'li yılların sonlarına dek Ay'ın yüzeyine bir Japon astronotun inmesini sağlama konusunda işbirliği yapacaklarını duyurmuştu.
2021 yılında ise JAXA, astronotların ileri seviye bilim insanı ya da mühendis olma zorunluluğunu kaldırmıştı. Bunun üzerine başvuranlar arasında satış görevlileri ve danışmanlarının da bulunduğu çok sayıda farklı meslek gruplarından insanlar yer almıştı.
JAXA Başkanı Hiroshi Yamakawa, önümüzdeki 5 yıl içerisinde yeni astronot adaylarının belirlenebileceğini ve bu sayede uzay programlarını halk ile daha yakın hale getirebilmeyi umduklarını dile getirmişti. Yamakawa, "Astronotların sorumluluğu yalnızca değişmeyecek, aynı zamanda genişleyecek" demişti.
ABD ve Japonya, geçtiğimiz yıl yaptıkları bir ortak açıklamada, 2020'li yılların sonlarına dek Ay'ın yüzeyine bir Japon astronotun inmesini sağlama konusunda işbirliği yapacaklarını duyurmuştu.
2021 yılında ise JAXA, astronotların ileri seviye bilim insanı ya da mühendis olma zorunluluğunu kaldırmıştı. Bunun üzerine başvuranlar arasında satış görevlileri ve danışmanlarının da bulunduğu çok sayıda farklı meslek gruplarından insanlar yer almıştı.
JAXA Başkanı Hiroshi Yamakawa, önümüzdeki 5 yıl içerisinde yeni astronot adaylarının belirlenebileceğini ve bu sayede uzay programlarını halk ile daha yakın hale getirebilmeyi umduklarını dile getirmişti. Yamakawa, "Astronotların sorumluluğu yalnızca değişmeyecek, aynı zamanda genişleyecek" demişti.