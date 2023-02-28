Japonya 13 yıl sonra ilk kez yeni astronotlarını tanıttı: Biri cerrah, diğeri iklim bilimci

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Bir diğer Japon astronot adayı ise, halihazırda Dünya Bankası'nda üst düzey risk yönetimi uzmanı olarak görev yapan 46 yaşındaki Makoto Suwa. Suwa, JAXA tesislerinin ve çeşitli araşturma kuruluşlarına ev sahipliği yapan Tsukuba şehrinde büyümüş. Yıllar önce başarısız bir başvuru girişiminden sonra bu göreve hak kazanan Suwa, haberi aldığından bu yana çok heyecanlı olduğunu, bu sebeple uyuyamadığını belirtiyor.

Antik iklimler konusunda uzman olan Suwa, bu deneyimlerini Mars ikliminin nasıl geliştiğini keşfetmekte kullanmayı umuyor. İklimbilimci, buna dair, "Ay ve Mars konusunda daha fazla şey öğrenerek yalnızca bu gökcisimlerini değil, aynı zamanda kendi gezegenimizi de daha yakından tanımış olacağız" diye konuşuyor.