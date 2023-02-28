https://sputniknews.com.tr/20230228/israil-ordusu-yahudi-yerlesimcilerin-israil-guclerine-saldirmasini-kinadi-1067582062.html

İsrail ordusu, Yahudi yerleşimcilerin İsrail güçlerine saldırmasını kınadı

İsrail ordusu, Yahudi yerleşimcilerin İsrail güçlerine saldırmasını kınadı

İsrail ordusu, Yahudi yerleşimcilerin, İsrail güçlerine yönelik saldırılarını kınadı. 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T03:25+0300

2023-02-28T03:25+0300

2023-02-28T03:25+0300

dünya

ortadoğu

israil

israil-filistin

israil-filistin sorunu

yahudi yerleşim birimleri

yahudi yerleşimciler

saldırı

ölü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104231/62/1042316226_0:108:3079:1840_1920x0_80_0_0_84977f3907f3a242a67cd5bc62127dfc.jpg

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin, Nablus'un batısındaki El-Gaz kavşağında İsrail askerlerini taşladığı belirtildi.Açıklamada, bir yerleşimcinin ise olay yerindeki bir İsrail subayını araçla ezmeye çalıştığı, askerlerin aracın tekerleklerine ateş açtığı ancak yerleşimcinin kaçmayı başardığı aktarıldı.Ordunun açıklamasında, bir diğer yerleşimci grubun, Batı Şeria'daki Rimonim yerleşim birimi yakınlarında bir Filistinliye ait aracı taşladıkları sırada, buna engel olmaya çalışan bir komutanın üzerine yürüdüğü ve sözlü hakarette bulunduğu ifade edildi. İsrail güçlerinin, olaya karışan iki yerleşimciyi gözaltına aldığı belirtildi.Şiddet eylemlerinin ve özellikle İsrail güçlerine yönelik olanların kınandığı açıklamada, İsrail ordusunun, Yahudiye ve Samiriye'de (Yahudilerce Batı Şeria için kullanılan isim) güvenliği, düzeni ve kanunu korumak için çalışmaya devam edeceği vurgulandı.Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yerleşimcilerin İsrail güçlerine saldırılarını değerlendirdi.Gallant, 'Yahudi isyancıların İsrail askerlerine saldırmasının yanlış ve çok tehlikeli olduğunu ve kanuna aykırı hareket edenlere müsamaha gösterilmeyeceğini' ifade etti.Batı Şeria'da gerilim tırmanıyorBatı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde pazar günü iki Yahudi yerleşimci silahlı saldırıda öldürülmüştü.Akşam saatlerinde ise yüzlerce Yahudi yerleşimci, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara beldesine gelerek Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları düzenlemişti.Yerleşimciler, beldede gece boyu onlarca evi ve arabayı kundaklamış, Filistinlilere saldırmış, evlerini taşlamıştı.Huvvara yakınlarındaki Zatara köyünde Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu 5 çocuk babası bir Filistinli hayatını kaybetmiş, olaylarda birçok Filistinli ise yaralanmıştı.Dün de Batı Şeria'nın Eriha kenti yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda bir Yahudi yerleşimci öldürülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230227/israil-cumhurbaskani-herzog-yahudi-yerlesimcilerin-nablustaki-saldirisini-kinadi-1067533934.html

https://sputniknews.com.tr/20230227/israilli-yerlesimcilerin-saldirisinda-100-filistinli-yaralandi-ev-ve-araclar-atese-verildi-1067531735.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, yahudi yerleşim birimleri, yahudi yerleşimciler, saldırı, ölü