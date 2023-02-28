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İran'ın güneybatısında 4.6 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneybatısında 4.6 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneybatısındaki Fars eyaletinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
iran
deprem
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İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Fars eyaleti olan 4.6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 19.28’de kaydedildi.Deprem yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.Sarsıntı sonrasında can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.Eyaletin Dorz köyünde de 21 ve 22 Şubat’ta 5,2 ve 5,5 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230221/iranin-guneybatisinda-52-buyuklugunde-deprem-1067307643.html
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iran, deprem, fars
iran, deprem, fars

İran'ın güneybatısında 4.6 büyüklüğünde deprem

20:53 28.02.2023 (güncellendi: 20:56 28.02.2023)
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© AA
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İran'ın güneybatısındaki Fars eyaletinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Fars eyaleti olan 4.6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 19.28’de kaydedildi.
Deprem yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.
Sarsıntı sonrasında can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
Eyaletin Dorz köyünde de 21 ve 22 Şubat’ta 5,2 ve 5,5 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
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İran'ın güneybatısında 5.2 büyüklüğünde deprem
21 Şubat, 09:58
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