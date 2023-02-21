https://sputniknews.com.tr/20230221/iranin-guneybatisinda-52-buyuklugunde-deprem-1067307643.html
İran'ın güneybatısında 5.2 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneybatısında 5.2 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneybatısındaki Fars eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T09:58+0300
2023-02-21T09:58+0300
2023-02-21T09:58+0300
dünya
iran
deprem
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İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Dorz köyü olan 5.2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 09.35'te kaydedildi.Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.Sarsıntı sonrasında can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230221/depremin-acimadigi-halepteki-tarihi-carsilarin-yine-onarima-ihtiyaci-var-1067287747.html
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iran, deprem
İran'ın güneybatısında 5.2 büyüklüğünde deprem
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İran'ın güneybatısındaki Fars eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Dorz köyü olan 5.2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 09.35'te kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Sarsıntı sonrasında can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.