https://sputniknews.com.tr/20230228/iranda-ilk-lityum-yatagi-kesfedildi-1067590768.html

İran'da ilk lityum yatağı keşfedildi

İran'da ilk lityum yatağı keşfedildi

İran'ın Hemedan eyaletinde ülkenin ilk lityum yatağının keşfedildiği, rezervin tahminen 8.5 milyon ton olduğu açıklandı. 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T11:47+0300

2023-02-28T11:47+0300

2023-02-28T11:47+0300

ekonomi

iran

lityum

maden

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İran Sanayi Bakanlığı'ndan üst düzey yetkili Ebrahim Ali Molabeigi, jeologların ülkenin kuzeybatısındaki Hemedan bölgesinde ilk lityum yatağını keşfettiklerini söyledi.Yarı resmi Fars haber ajansına konuşan Molabeigi, rezervin 8.5 milyon ton olarak tahmin edildiği bilgisini paylaştı.Yetkili, "İran, nadir toprak elementleri ve değerli metallerin yeterli rezervlerde bulunduğu az sayıdaki ülkeden biri. Hemedan eyaletindeki ilk lityum yatağının keşfi, bu eyalette başka değerli metal yataklarının da keşfedileceğini müjdeliyor" dedi.Lityumun günümüzdeki gelişen teknolojilerde büyük önem taşıdığına işaret eden yetkili, "Bu mineral genellikle killi bir alanda keşfediliyor ve bu da keşfedilen rezervi ülke genelinde benzersiz kılıyor" diye ekledi.

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