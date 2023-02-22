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https://sputniknews.com.tr/20230222/iran-sanayi-bakanligi-rusyaya-otomobil-ihrac-etme-sureci-sertifikasyon-asamasinda--1067379387.html
İran Sanayi Bakanlığı: Rusya'ya otomobil ihraç etme süreci sertifikasyon aşamasında
İran Sanayi Bakanlığı: Rusya'ya otomobil ihraç etme süreci sertifikasyon aşamasında
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı, Rusya'ya otomobil tedarik etme sürecinin sertifikasyon aşamasında olduğunu duyurdu. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T16:35+0300
2023-02-22T16:35+0300
ekonomi
iran
rusya
ihracat
otomobil
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İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Omid Galibaf, Sputnik’e demecinde Rusya'ya otomobil ihraç etmek isteyen Saipa ve Iran Khodro şirketlerine ait araçların şu anda sertifikasyon sürecinden geçtiklerini söyledi. Galibaf, “Saipa şirketi, Belaruslu bir şirketle 45 bin adet Shahin ve Quick marka otomobil ihraç etmek için sözleşme imzaladı, bu otomobil modelleri Rusya pazarına da tedarik edilecek” dedi. Şirketin otomobilleri Rusya'ya doğrudan mı yoksa Belarus üzerinden mi gönderileceğine açıklık getirmeyen Galibaf, bunun Batı yaptırımlarıyla ilgili bir konu olduğunu söylemekle yetindi. Saipa ve Iran Khodro şirketlerinin Rus tarafıyla doğrudan herhangi bir anlaşma yapmadığını, şu anda Moskova ile görüşmelerin sürdüğünü ve otomobillerin sertifikasyon aşamasında olduğuna vurgu yapan Galibaf, " Saipa, araçlarından birini sertifika için Rusya'ya gönderdi ve ardından tedarik anlaşması yapmak için Rusya'daki özel şirketlerle temasa geçecek” diye konuştu. Şubat ayı başlarında Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Aleksey Dedov, Sputnik’e demecinde Saipa'nın Rusya'ya yılda 20 bin adet otomobil ihraç etmek için Rus şirketleriyle görüşme halinde olduğunu, İran Khodro'nun ise mart ayı sonuna kadar yaklaşık 2 bin aracın teslimatını gerçekleştirmeyi planladığını söylemişti. Ancak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İran otomobillerinin sertifikasyon süreci tamamlanıncaya kadar bu tür teslimatların söz konusu olamayacağını belirtmişti.
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iran, rusya, ihracat, otomobil
iran, rusya, ihracat, otomobil

İran Sanayi Bakanlığı: Rusya'ya otomobil ihraç etme süreci sertifikasyon aşamasında

16:35 22.02.2023
© TwitterRusya - İran
Rusya - İran - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© Twitter
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İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı, Rusya'ya otomobil tedarik etme sürecinin sertifikasyon aşamasında olduğunu duyurdu.
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Omid Galibaf, Sputnik’e demecinde Rusya'ya otomobil ihraç etmek isteyen Saipa ve Iran Khodro şirketlerine ait araçların şu anda sertifikasyon sürecinden geçtiklerini söyledi.
Galibaf, “Saipa şirketi, Belaruslu bir şirketle 45 bin adet Shahin ve Quick marka otomobil ihraç etmek için sözleşme imzaladı, bu otomobil modelleri Rusya pazarına da tedarik edilecek” dedi.
Şirketin otomobilleri Rusya'ya doğrudan mı yoksa Belarus üzerinden mi gönderileceğine açıklık getirmeyen Galibaf, bunun Batı yaptırımlarıyla ilgili bir konu olduğunu söylemekle yetindi.
Saipa ve Iran Khodro şirketlerinin Rus tarafıyla doğrudan herhangi bir anlaşma yapmadığını, şu anda Moskova ile görüşmelerin sürdüğünü ve otomobillerin sertifikasyon aşamasında olduğuna vurgu yapan Galibaf, " Saipa, araçlarından birini sertifika için Rusya'ya gönderdi ve ardından tedarik anlaşması yapmak için Rusya'daki özel şirketlerle temasa geçecek” diye konuştu.
Şubat ayı başlarında Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Aleksey Dedov, Sputnik’e demecinde Saipa'nın Rusya'ya yılda 20 bin adet otomobil ihraç etmek için Rus şirketleriyle görüşme halinde olduğunu, İran Khodro'nun ise mart ayı sonuna kadar yaklaşık 2 bin aracın teslimatını gerçekleştirmeyi planladığını söylemişti. Ancak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İran otomobillerinin sertifikasyon süreci tamamlanıncaya kadar bu tür teslimatların söz konusu olamayacağını belirtmişti.
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