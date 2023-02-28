https://sputniknews.com.tr/20230228/ikinci-el-aracta-6-ayda-6-bin-kilometre-sartina-uymayanlara-16-milyon-lira-ceza-1067602754.html
İkinci el araçta '6 ayda 6 bin kilometre' şartına uymayanlara 16 milyon lira ceza
İkinci el araçta '6 ayda 6 bin kilometre' şartına uymayanlara 16 milyon lira ceza
Ticaret Bakanlığı, ocak ayında ikinci el otomobilde 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyette bulunan 36 işletmeye 15 milyon 905... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T14:07+0300
2023-02-28T14:07+0300
2023-02-28T14:14+0300
ekonomi
ikinci el otomobil
satış
pazarlama
para cezası
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ocak ayında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde kamuoyunda '6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi' olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında denetimler yapıldı.Bu denetimler sonucu, İzmir'de 6 işletmeye 3 milyon 271 bin 50 lira, Ankara'da 6 işletmeye 2 milyon 974 bin 920 lira, Samsun'da 1 işletmeye 3 milyon 495 bin 692 lira, İstanbul'da 4 işletmeye 927 bin 350 lira, Kayseri'de 2 işletmeye 934 bin 25 lira, Bursa'da 2 işletmeye 886 bin 900 lira, Konya'da 2 işletmeye 710 bin 400 lira, Erzurum'da 3 işletmeye toplam 656 bin 790 lira, Kocaeli'de 2 işletmeye 523 bin 500 lira, Balıkesir'de 2 işletmeye 400 bin lira, Antalya'da 2 işletmeye 400 bin lira, Sakarya'da 1 işletmeye 300 bin lira, Eskişehir'de 1 işletmeye 200 bin lira, Denizli'de 1 işletmeye toplam 124 bin 500 lira, Manisa'da 1 işletmeye 100 bin lira ceza kesildi.Böylece, toplam 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 lira idari para cezası uygulandı.Açıklamaya göre, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyetlerin tespitine yönelik denetimlere ara vermeden devam edilecek. Söz konusu düzenlemeye aykırı davrananlar hakkında Bakanlıkça aynı şekilde idari para cezası uygulanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230130/ikinci-el-aracta-kandirilmamak-icin-10-kural-1066347330.html
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ikinci el otomobil, satış, pazarlama, para cezası
ikinci el otomobil, satış, pazarlama, para cezası
İkinci el araçta '6 ayda 6 bin kilometre' şartına uymayanlara 16 milyon lira ceza
14:07 28.02.2023 (güncellendi: 14:14 28.02.2023) Abone ol
Ticaret Bakanlığı, ocak ayında ikinci el otomobilde 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyette bulunan 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 lira para cezası uyguladı.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ocak ayında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde kamuoyunda '6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi' olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında denetimler yapıldı.
Bu denetimler sonucu, İzmir'de 6 işletmeye 3 milyon 271 bin 50 lira, Ankara'da 6 işletmeye 2 milyon 974 bin 920 lira, Samsun'da 1 işletmeye 3 milyon 495 bin 692 lira, İstanbul'da 4 işletmeye 927 bin 350 lira, Kayseri'de 2 işletmeye 934 bin 25 lira, Bursa'da 2 işletmeye 886 bin 900 lira, Konya'da 2 işletmeye 710 bin 400 lira, Erzurum'da 3 işletmeye toplam 656 bin 790 lira, Kocaeli'de 2 işletmeye 523 bin 500 lira, Balıkesir'de 2 işletmeye 400 bin lira, Antalya'da 2 işletmeye 400 bin lira, Sakarya'da 1 işletmeye 300 bin lira, Eskişehir'de 1 işletmeye 200 bin lira, Denizli'de 1 işletmeye toplam 124 bin 500 lira, Manisa'da 1 işletmeye 100 bin lira ceza kesildi.
Böylece, toplam 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 lira idari para cezası uygulandı.
Açıklamaya göre, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyetlerin tespitine yönelik denetimlere ara vermeden devam edilecek. Söz konusu düzenlemeye aykırı davrananlar hakkında Bakanlıkça aynı şekilde idari para cezası uygulanacak.