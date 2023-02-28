https://sputniknews.com.tr/20230228/ikinci-el-aracta-6-ayda-6-bin-kilometre-sartina-uymayanlara-16-milyon-lira-ceza-1067602754.html

İkinci el araçta '6 ayda 6 bin kilometre' şartına uymayanlara 16 milyon lira ceza

İkinci el araçta '6 ayda 6 bin kilometre' şartına uymayanlara 16 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, ocak ayında ikinci el otomobilde 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyette bulunan 36 işletmeye 15 milyon 905... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T14:07+0300

2023-02-28T14:07+0300

2023-02-28T14:14+0300

ekonomi

ikinci el otomobil

satış

pazarlama

para cezası

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ocak ayında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde kamuoyunda '6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi' olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında denetimler yapıldı.Bu denetimler sonucu, İzmir'de 6 işletmeye 3 milyon 271 bin 50 lira, Ankara'da 6 işletmeye 2 milyon 974 bin 920 lira, Samsun'da 1 işletmeye 3 milyon 495 bin 692 lira, İstanbul'da 4 işletmeye 927 bin 350 lira, Kayseri'de 2 işletmeye 934 bin 25 lira, Bursa'da 2 işletmeye 886 bin 900 lira, Konya'da 2 işletmeye 710 bin 400 lira, Erzurum'da 3 işletmeye toplam 656 bin 790 lira, Kocaeli'de 2 işletmeye 523 bin 500 lira, Balıkesir'de 2 işletmeye 400 bin lira, Antalya'da 2 işletmeye 400 bin lira, Sakarya'da 1 işletmeye 300 bin lira, Eskişehir'de 1 işletmeye 200 bin lira, Denizli'de 1 işletmeye toplam 124 bin 500 lira, Manisa'da 1 işletmeye 100 bin lira ceza kesildi.Böylece, toplam 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 lira idari para cezası uygulandı.Açıklamaya göre, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyetlerin tespitine yönelik denetimlere ara vermeden devam edilecek. Söz konusu düzenlemeye aykırı davrananlar hakkında Bakanlıkça aynı şekilde idari para cezası uygulanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230130/ikinci-el-aracta-kandirilmamak-icin-10-kural-1066347330.html

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ikinci el otomobil, satış, pazarlama, para cezası